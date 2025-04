Governo do RS anuncia investimento de R$ 226 milhões para moradia em Eldorado do Sul

O governador do Estado Eduardo Leite anunciou nesta quinta-feira (24), na rede social X, o investimento de R$ 226 milhões em políticas habitacionais para Eldorado do Sul. Segundo Leite, o investimento inclui a construção de 820 casas definitivas em três diferentes terrenos, com expectativa que as obras iniciem no mês de maio, com as primeiras 473 casas.

O governador também indicou a instalação de 125 casas temporárias, que serão habitadas por vítimas da enchente a partir de maio - posteriormente, serão substituídas por casas definitivas.

"Eldorado do Sul foi um dos municípios mais afetados pela catástrofe que assolou o nosso estado, e hoje conseguimos dar mais esse passo importante na direção de resgatar as condições de moradia digna para os atingidos, renovando a nossa confiança no futuro e em um Rio Grande que está se reerguendo ainda mais forte e resiliente", disse Eduardo Leite na rede social.