Projeção aponta injeção de R$ 827 milhões na economia de Porto Alegre com o 13º Salário do INSS em 2025

Um estudo recente do Sindilojas Poa projetou que o pagamento do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2025 injetará aproximadamente R$ 827,3 milhões na economia de Porto Alegre. A primeira parcela do benefício, prevista para ser paga no primeiro semestre do ano, deve movimentar cerca de R$ 413,7 milhões na capital gaúcha.

Estimativa do Número de Beneficiários e Valor Médio:

Porto Alegre, como capital, abriga 18% dos beneficiários do Estado. Com base nessas proporções, o estudo estima que Porto Alegre possui cerca de 388.800 beneficiários elegíveis ao 13º salário.

O valor médio dos benefícios foi ajustado em 4,77%, com base no índice INPC projetado e no aumento do salário mínimo e do teto previdenciário em 2025. Com esse reajuste, o valor médio por beneficiário em 2025 será de R$ 2.127,94, resultando em R$ 1.063,97 para a primeira parcela.

Impacto Econômico Significativo:

A projeção indica que a primeira parcela do 13º salário injetará R$ 413,7 milhões na economia de Porto Alegre, enquanto o valor total do benefício, considerando as duas parcelas, chegará a R$ 827,3 milhões. Esse montante representa um importante impulso para o comércio e serviços locais, especialmente em um cenário de recuperação econômica.

Arcione Piva, presidente do Sindilojas Poa avalia a oportunidade. “O impacto desse valor seria benéfico para toda área do comércio varejista. E dependendo de quando esse valor chegará nas mãos dos aposentados, pode impactar uma parcela diferente dos lojistas”, resumiu. Isto porque se o governo liberar ainda em abril, o dia das mães, em maio, será beneficiado. Se a liberação ficar para maio, o dia dos namorados, que ocorre em junho, tem tudo para ganhar volume de vendas.