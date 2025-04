Antecipação do 13º injetará mais de R$ 5 bilhões na economia gaúcha

A antecipação do pagamento do 13º salário para pensionistas e aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cuja primeira parcela começa a ser paga nesta quinta-feira (24), injetará R$ 5,8 bilhões na economia do Rio Grande do Sul. Segundo o governo federal, na Região Sul, o montante chegará a R$ 13,6 bilhões, e no Brasil, a R$ 73,3 bilhões.

Conforme Mauricio Weiss, professor do Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia (PPECO) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), esta é uma tentativa do governo de disponibilizar uma fonte adicional de renda para o público-alvo do benefício.

"A medida tem impactos macroeconômicos importantes, tanto para o País como para o Rio Grande do Sul. Com mais dinheiro, os aposentados acabam antecipando alguns gastos, ou realizando gastos que normalmente não realizariam. Além disso, quando se fala de pessoas mais velhas, ainda predomina a utilização do comércio local e não tanto a internet, então, isso acaba tendo um impacto maior na economia do Rio Grande do Sul", explica o economista.

Mesmo considerando uma medida positiva, o especialista afirma que esse montante não é novo, se tratando de uma antecipação de renda, pensada para aquecer pontualmente a economia.

“É uma medida que tem um efeito interessante para a economia doméstica, mas, evidentemente, é um adiantamento e não um valor novo. Por isso vem em parcelas: ao invés de ter ficar tudo muito concentrado em apenas um mês, o valor é diluído em duas parcelas para, assim, dar uma aquecida na economia”, afirma Weiss.

Criado em julho de 1962 pelo governo de João Goulart, o 13° salário - também conhecido como gratificação natalina - é um benefício pago aos trabalhadores como um complemento salarial ao longo do ano. Sem a antecipação, a primeira parcela do 13° precisa ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Já a segunda pode cair na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro.



Neste ano, o governo federal anunciou, novamente, que os aposentados e pensionistas do INSS receberiam a primeira parcela da gratificação entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Os beneficiários que ganham até um salário-mínimo receberão primeiro.

Quem recebe acima do piso nacional terá o valor da parcela creditado de 2 a 8 de maio. A segunda parcela sairá junto com o calendário de maio, que vai de 26 daquele mês a 6 de junho.