André B. Gerdau Johannpeter assume presidência do Conselho de Administração da Gerdau

O executivo André Bier Gerdau Johannpeter foi eleito presidente do Conselho de Administração da Gerdau durante Assembleia Geral de Acionistas da empresa, realizada na última quinta-feira (10). Ele substitui Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter, no cargo desde 2020, que passa a ocupar a vice-presidência do Conselho de Administração da empresa.

André Johannpeter iniciou sua carreira na Gerdau há 45 anos, em 1980, na Fábrica de Pregos, em Porto Alegre, tendo atuado em diferentes áreas e operações da companhia no Brasil e na América do Norte. Em 2007, foi promovido a CEO da empresa, cargo que ocupou por 10 anos. Em 2018, foi eleito vice-presidente do Conselho de Administração. Atualmente, André é presidente do Conselho do Instituto Gerdau e membro do Comitê Executivo da Associação Mundial do Aço (worldsteel), além de integrar o Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e da Associação Latino-americana do Aço (Alacero).



"A Gerdau é uma empresa genuinamente brasileira, com 124 anos de história, construída com princípios éticos e com o compromisso com a excelência operacional e a geração de valor para nossos todas os nossos stakeholders", afirma André Johannpeter. "Continuarei contribuindo para que a estratégia de negócios da Gerdau siga impulsionando a construção do futuro da companhia".