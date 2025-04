Grupo Vow busca expandir os negócios no mercado nacional em 2025

Com foco na tributação de empresas da cadeia alimentar, o Grupo Vow - que atua no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Distrito Federal -, busca, ainda em 2025, expandir seus negócios no mercado nacional, almejando o cenário internacional. Mais de mil clientes já foram atendidos pelo grupo, incluindo grandes nomes do supermercado como Krolow e a fábrica de laticínios Cotrilac .



“Estamos focados em melhorar a estrutura que já temos”, reforça o presidente do Grupo Vow, Rafael Mattos, também advogado tributarista. A empresa busca uma nova perspectiva sobre as finanças empresariais indo além da redução dos impostos, com base na ética profissional. Ainda de acordo com ele, a excelência é o principal valor do negócio, “a ideia é criar um núcleo voltado para inoivação e pesquisa”, destaca.

LEIA TAMBÉM: Grupo Vow inaugura nova sede em Porto Alegre



Os supermercados, a indústria de alimentos, as distribuidoras e o agronegócio contam com um olhar direcionado dentro da empresa. O diferencial, no entanto, trata-se da segurança dos clientes. “Nosso nível de especialização é o que nos fortalece, porque ainda vivenciamos a dor do crescimento”.



Entre os projetos para este ano, destaque para a participação no Apas Show - maior evento de alimentos e bebidas das Américas, realizado em São Paulo -, onde será estreada a segunda edição do Vow Cast. Dessa vez, o podcast será voltado ao Varejo, com a participação de grandes nomes do setor. A criação de um conselho consultivo também está entre as metas do grupo.

LEIA MAIS: Gestão das empresas impacta diretamente na questão tributária



Natural de Três Passos, no noroeste do Estado, o advogado Rafael Mattos é formado e pós-graduado em LLM (Latin Legum Magister) em direito das tributação das empresas pela Unisinos. Já o Grupo Vow está há oito anos no mercado com o nascimento como estrutura organizacional em 2019.