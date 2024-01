Grupo Vow inaugura nova sede em Porto Alegre

Com um investimento de R$ 6 milhões, o Grupo Vow, constituído por empresas de gestão tributária especialista no setor de supermercados e de alimentos, inaugura na próxima segunda-feira (29) a sua nova sede. Localizada na rua Inácio Vasconcelos, o local tem 700 metros quadrados, com planos de expansão para 1 mil metros quadrados até 2026.

Segundo Rafael Mattos, Presidente do Grupo Vow, a intenção é crescer ainda mais até o final de 2024 com a criação de 100 novas vagas de emprego. "A nova sede é um reflexo dos valores do Grupo Vow, que se destacam pela busca incessante da excelência, pela força de nossa equipe e pelo espírito acolhedor do nosso espaço, projetado para valorizar ainda mais o ser humano", destaca Mattos que esteve no Jornal do Comércio na tarde desta quinta-feira (25), quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

O Grupo Vow, iniciativa do empresário e advogado tributarista Rafael Mattos é voltada principalmente para os setores de alimentos, do agronegócio e supermercadista. O prédio possui um ambiente de trabalho amplo, silencioso e requintado, com estações de trabalho confortáveis, equipamentos de última geração, áreas de descompressão ao ar livre e fácil acesso.

Conta também com espaço gourmet, jardim, sala de reuniões ampla para conferências e treinamentos, bem como um salão para eventos corporativos. "Nossos objetivos de longo prazo incluem a expansão de 400 metros quadrados com a construção de um prédio de três andares e um rooftop para eventos, bem como a implementação de placas solares para energia renovável, impulsionando nossa inovação e sustentabilidade", acrescenta Mattos. Além da sede em Porto Alegre, o Grupo Vow possui filial em São Paulo, na avenida Brigadeiro Faria Lima.

Com mais de 1 mil clientes em todo Brasil e foco no setor supermercadista, o Grupo Vow possui atuação na recuperação de impostos pagos a mais ou de forma indevida, oferecendo ao mercado uma consultoria tributária e jurídica para identificar oportunidades. A empresa, segundo Mattos, já recuperou mais de R$ 500 milhões para os clientes.