Terroirs do Brasil serão destaque na 8ª edição do Connection

Os principais terroirs do Brasil estarão reunidos em Gramado, entre os dias 28 e 31 de maio, na 8ª edição do Connection, a terceira com a temática Terroirs do Brasil, uma das maiores vitrines dos produtos de origem do País. Nesta edição, participarão 50 produtos certificados com indicação geográfica pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), de diferentes regiões brasileiras: vinhos, cafés, queijos, mel, melado, artesanato, doces de Pelotas, entre outros. O assessor de imprensado evento, Fernando Gusen, afirma que o selo de identificação geográfica traz uma série de benefícios, pois além de agregar valor ao produto, fomenta a economia de regiões inteiras. “É o caso do Vale dos Vinhedos, primeira região do Estado a ter identificação de origem em vinhos, em 2002, do queijo Serrano, dos Doces de Pelotas que ajudam ainda a fomentar o turismo em suas regiões”, acrescenta.

O Brasil conta hoje com 131 produtos com indicação geográfica, dos quais 14 são gaúchos. “É um evento que valoriza, destaca e dá espaço para o produtor, não só o produtor rural especificamente, mas artesanato também, desde que tenha indicação geográfica”, diz Gusen. Entre os produtos que participarão dessa edição do Connections estão as rendas do Nordeste, queijos da Canastra, mel do Pantanal, além de 17 cafés brasileiros que têm indicação geográfica. O objetivo é promover o networking entre as empresas, além de servir como uma grande vitrine para todas elas. Além dos produtos com certificação de origem, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SRD) vai convidar 14 produtos gaúchos com o selo Sabor Gaúcho, que para estarem no evento e poderem desfrutar do clima de intercâmbio.

Gusen afirma que, apesar dos benefícios que a denominação de origem, os processos para encaminhamento das certificações ainda engatinham no Brasil. “Aos poucos está crescendo, pois houve um boom após a pandemia, quando foram de oito a 12 registros aprovados ao ano. A gente vê produtores se interessando pelo assunto, com produtos feitos de maneira artesanal, que são herança de três gerações”, diz. O assessor conta que, além da mostra dos produtos, serão realizadas 10 palestras sobre diversos temas, com destaque para o do processo de certificação dos produtos, um tema “pouco falado e cujo encaminhamento é longo e criterioso”. O assessor acrescenta que o processo de indicação geográfica visa comprovar uma série de questões e garantir que determinado produto é autêntico, que não pode ser copiado.

site do evento. O evento é organizado pela Rossi e Zorzanello de Gramado, com correalização do Sebrae-RS. A grade de conteúdo das palestras será apresentada no Palácio dos Festivais, em Gramado, nas manhãs dos dias 29 e 30, e para participar é necessário uma inscrição prévia que pode ser feita pelodo evento.

A Rua Coberta e Praça Major Nicoletti receberão a Arena Gastronômica, o Wine Bar com degustação de vinhos certificados, Arena de Cafés de Origem Controlada com degustação guiada, exposição com obras de artistas locais, sessão de autógrafos com escritores da região e exposição de produtos de agroindústrias familiares de Gramado e produtores com o Selo Sabor Gaúcho.