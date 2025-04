Prêmio Líderes do Brasil 2025 já tem data para a cerimônia no Rio Grande do Sul

O Sistema LIDE, maior grupo de lideranças empresariais da América Latina, anunciou as datas das cerimônias de entrega do Prêmio Líderes Brasil 2025. O reconhecimento ao talento e compromisso de empresas e seus gestores na promoção de um país melhor e mais competitivo será realizado no dia 12 de novembro em Porto Alegre. O evento antecede a premiação nacional, que ocorrerá no dia 1º de dezembro, em São Paulo. As informações são da assessoria do LIDE RS.

Os eventos regionais e nacional reúnem os principais empresários, CEOs, líderes institucionais, autoridades e jornalistas dos maiores veículos de comunicação do País. Em 2024, nomes de gaúchos como Jorge Gerdau Johannpeter, ex-presidente da Gerdau — uma das maiores indústrias de aço do mundo —, e Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, estavam entre os agraciados.

A tradicional homenagem promovida pelo LIDE distingue empresas e personalidades em diferentes categorias, seja por setor ou por tema estratégico. O cronograma e regulamento serão divulgados em agosto, contemplando as etapas de indicação e escolha dos premiados nas áreas do Agronegócio, Economia Criativa, Turismo e Entretenimento, Indústria, Construção Civil e Mercado Imobiliário, Logística e Infraestrutura, Serviços, Tecnologia e Varejo.



O presidente do LIDE RS, Delton Batista, explica que, neste ano, a agenda do grupo valoriza ações nos eixos de Responsabilidade Social Empresarial, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Cidades Inteligentes e Inovação Corporativa. “O reconhecimento é uma forma de exaltar aquelas lideranças que estão gerando um impacto positivo na sociedade, que suas ações e negócios vão além dos limites e interesses de suas empresas ou instituições. São aqueles que investem em boas práticas e que entendem que são parte do desenvolvimento das cidades e do País. Por isso o tema desta edição é Cidadania Empresarial e Liderança para o Futuro, o que abrange todas as pautas que o LIDE defende e promove e que geram valor por meio da reputação”, afirma Delton, que também preside o grupo em Santa Catarina.

Nessa linha, o Prêmio Líderes ESG irá destacar iniciativas empresariais em Educação para o Futuro, Empresa Saudável, Governança, Iniciativa de Cidades Inteligentes, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. O Prêmio Destaque Empresarial e a categoria de Liderança Empresarial irão valorizar inovações, crescimento e liderança, incluindo as distinções LIDE Futuro e LIDE Mulher. Instituições e personalidades que contribuíram significativamente para o desenvolvimento empresarial e social do Rio Grande do Sul irão receber as homenagens especiais LIDE Cultura, Instituição do Ano e Liderança Destaque Nacional, entre outras.