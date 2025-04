BNDES: Guilherme Mello será indicado para presidência do Conselho de Administração do banco

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, (15), que o economista Guilherme Mello, atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, será indicado para presidir o Conselho de Administração da instituição. Mello substitui o também economista Rafael Lucchesi à frente do colegiado.

LEIA MAIS: Suspensão dos processos de pejotização divide opiniões no Estado

"Com apoio do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula, estamos indicando o economista Guilherme Mello para presidência do Conselho de Administração, pois, além de possuir uma sólida formação acadêmica, trata-se de um jovem talento, que tem demonstrado grande competência e espírito público na gestão à frente da Política Econômica do Ministério da Fazenda e que tem apoiado e acompanhado de perto a evolução do BNDES como ator fundamental de políticas públicas basilares do governo Lula 3, como a Nova Indústria Brasil, o Novo PAC e o Plano de Transformação Ecológica", escreve em nota o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Currículo



Doutor em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas e mestre e graduado em Economia Política pela PUC/SP, Mello foi diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica (CECON) e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia (IE) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).



O BNDES destaca, ainda, que Mello coordenou o grupo técnico de economia do Gabinete de Transição Presidencial, criado em novembro de 2022 para orientar as iniciativas do governo Lula 3 na área econômica.