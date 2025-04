Tendências de inovação e tecnologia apresentadas no SXSW são discutidas no Menu POA

O evento SXSW, realizado em Austin, no Texas, Estados Unidos, voltado para temas na área da inovação, da tecnologia, comportamento (cinema e música) e sustentabilidade foi discutido no Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Com o tema "Tendências do SXSW aplicadas a realidade de Porto Alegre", o debate contou coma as presenças de Letícia Schmaedecke, diretora Senior de Marketing Latam na Dell Technologies, e Cesar Paz , fundador do Ecosys e do POA Inquieta. Realizado nesta terça-feira (14) no no Palácio do Comércio, em Porto Alegre, a iniciativa teve a mediação de Letícia Batistela, presidente da Procempa e conselheira do South Summit.

Segundo Letícia Schmaedecke, que mora há oito anos em Austin, o SXWS é o principal evento de tendências de inovação - cinema, música e novidades digitais e tudo acontece ao mesmo tempo. "É o principal evento de inovação do mundo e leva mais de 300 mil pessoas para Austin durante dez dias. A cidade é muito parecida com o Rio Grande do Sul", destaca a executiva da Dell. Conforme Letícia Schmaedecke, o Brasil é a segunda maior delegação do evento - perde apenas para os Estados Unidos. "É uma presença forte muito dos brasileiros e dos gaúchos.

Os visitantes podem aprender sobre inovação e como ela pode ser usada no dia a dia. "Podemos aproveitar a experiência deles, como por exemplo, a parceria com empresas. Muitas startups e incubadoras acontecem em Austin e depois surgem para o mundo" comenta. Letícia Schmaedecke aponta semelhanças entre Porto Alegre e Austin. "O que é diferente é a questão das empresas de tecnologia que foram para Austin como a Dell e a Samsung", ressalta. Para ela, essas empresas acabam por trazer muita diversidade para a cidade. De acordo com a dirigente da Dell, empresas como a Tesla, o X, a Meta - que investiu em um novo prédio - e a Apple, que está expandindo as operações na região, marcam presença por lá. "Todas essas empresas trazem benefícios para Austin", acrescenta.

De acordo com Cesar Paz, que é um dos fundadores do coletivo Porto Alegre Inquieta, o SXSW é o maior evento de inovação, de transformação e de economia criativa. "O evento fala muito de tecnologias emergentes. Porém, trata da forma de utilização dessas tecnologias dentro de uma dimensão humana que privilegia criatividade e pensamento crítico. O SXSW fala muito sobre comportamento e tecnologia", ressalta.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, disse que a palestra do Menu POA acontece sobre os efeitos pós South Summit Brazil. "Nos reabastecemos de novas ideias com o evento e de mais networking. Expandimos horizontes e reafirmamos o valor inestimável desse ecossistema de inovação", ressalta. Conforme a dirigente, os números finais do South Summit mostram a grandeza do acontecimento. A edição de 2025 reuniu 23 mil pessoas de 62 países, que passaram pelo Cais Mauá. Foram 900 investidores presentes e 140 fundos de investimento. Além disso, mais de três mil startups e 800 palestrantes fizeram parte da programação. Para ela, a ACPA reforça um dos seus propósitos: o de fazer parte dos movimentos de inovação e tecnologia. "Entendemos que o papel da nossa entidade é oportunizar a conexão entre os empreendedores e o dia a dia do seu negócio", acrescenta.