Acesse o caderno especial que traz aprofudamento da pesquisa Marcas de Quem Decide

A edição do Jornal do Comércio desta terça-feira (14) traz a o caderno especial do Marcas de Quem Decide, pesquisa promovida pelo veículo há 27 anos. Os resultados, apresentados na manhã do dia 24 de março, no Teatro Fiergs, em Porto Alegre, refletem o cenário atual de mais de 70 setores da economia do Rio Grande do Sul.

Neste ano, o IPO – Instituto de Pesquisa de Opinião realizou 400 entrevistas em 47 municípios gaúchos (com participação igual ou superior a 0,5% do PIB estadual). Sendo assim, o estudo destaca as empresas, serviços, entidades e destinos turísticos mais lembrados e admirados pelas lideranças.