2º dia de South Summit fortalece conexões e gera investimentos

O segundo dia do South Summit Brazil, que acontece em Porto Alegre, nesta quinta-feira (10), foi marcado por um movimento intenso, com longas filas para o almoço, painéis lotados e grande fluxo de pessoas em busca de oportunidades para se conectar com players do mercado e gerar novos negócios. Para as expositoras do Marketplace, o dia foi "bastante produtivo", com investimentos concretizados e troca de experiências.Para Caroline Silveira, do Mercado Net Zero, especialista em comercialização de créditos de carbono, “a gente está vendo que as pessoas não sabem que isso existe e ficam curiosas ao saber mais sobre esse universo. A gente vê como as mudanças estão impactando nosso cenário. Queremos facilitar a vida das empresas, porque elas sofrem uma pressão para se descarbonizar e não sabem como. Estamos aqui para apresentar essa solução. Estamos adorando”, afirmou.Na visão dela, o South Summit é uma grande troca. “Podemos conhecer a realidade e o nosso próprio mercado, mas também perceber como podemos trazer mais educação, porque as pessoas ainda não sabem como o crédito de carbono se relaciona com as mudanças climáticas”, refletiu.“Hoje foi o melhor dia. Está sendo ótimo para fazer conexões e já conseguimos dois investidores”, contou a vice-presidente da Associação Multicultural de Artesãos da Restinga. “Trabalhamos com mulheres que estão fazendo a transição do artesanato terapêutico para o profissional. Antes, elas não conseguiam vender seus produtos, e nós ajudamos com isso”, completou.O South Summit Brazil 2025 é a quarta edição brasileira do evento global de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Realizado na Capital gaúcha, o encontro reúne startups, investidores, corporações e líderes de diferentes setores para debater tendências, fomentar conexões e impulsionar negócios com impacto global.