Banco digital cearense planeja expansão para o Rio Grande do Sul

O banco digital cearense Mêntore Bank foi fundado em 2021 e rapidamente se expandiu para outros estados no Brasil. Hoje, tendo São Paulo como principal market share, planeja crescer ainda mais. Em visita realizada ao Jornal do Comércio nesta quarta-feira (09), o fundador e CEO do Mêntore, Vanderson Aquino, adiantou que a empresa busca conquistar clientes gaúchos e, para isso, já tem realizado prospecções junto a empresários.

“Queremos reproduzir o que fizemos em outros estados, investir em eventos para mostrar o banco e as pessoas possam nos conhecer. Vamos bater de porta em porta nos principais players do mercado gaúcho para que a gente possa ter ali um mapa de divulgação com um portfólio bom e, depois, crescer de forma orgânica”, explicou Aquino.

Um dos diferenciais da empresa é o foco na digitalização. “Os grandes bancos têm dificuldade com o ambiente digital. Quando eles mandam um cartão para a casa da pessoa, ela precisa se deslocar para desbloquear ele. E se as agências fecham em municípios pequenos, essas pessoas precisam fazer um êxodo rural para desbloquear o cartão. E isso é algo que as fintechs normalmente fazem”, avalia.

Além disso, a empresa se destaca pelas ofertas de crédito: “levar crédito a quem não tem crédito nos grandes bancos é um diferencial. Se você pegar 70 milhões de brasileiros que estão no Serasa, eles não têm cheque especial, cartão de crédito, nada. Quando tem, é por meio do empréstimo consignado, quando consegue. E nós damos crédito, de pequeno valor, para todo mundo que tiver conta no Mêntore”.

Apesar disso, a inadimplência do banco é inferior à média de outras instituições financeiras. Enquanto o Banco do Brasil fechou 2024 com o índice girando em torno de 3%, o Mêntore Bank possui um percentual de 0,2% de inadimplentes, garante Aquino.

Buscando estudar o projeto de expansão ao solo gaúcho, Aquino tem realizado um giro estratégico em Porto Alegre. Por isso, participou do almoço de abertura do South Summit Brazil 2025, um dos principais eventos de inovação da América Latina. Além disso, iniciou pelo uma série de reuniões estratégicas com o empresariado local.