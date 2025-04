Zaffari inaugura novo atacado Cestto na zona leste de Porto Alegre

Cestto em Porto Alegre. R$ 147,3 milhões — sendo R$ 122 milhões destinados à operação comercial e R$ 25,3 milhões aplicados em obras públicas, com foco na infraestrutura viária da região.



“Estamos fazendo um grande esforço para transformar essa área da cidade. A ideia é que o empreendimento atenda moradores da zona leste e também de Viamão, já que o acesso facilita esse fluxo”, afirma Cláudio Luiz Zaffari, diretor da empresa. “Queremos que o Cestto seja um ponto de referência, tanto para quem compra em grande volume quanto para quem busca praticidade no dia a dia.”



A operação contará com alguns destaques, como a área de açougue, com carnes frescas e cortes embalados na própria loja; a padaria, que mantém produção contínua de especialidades, e ainda uma área dedicada aos hortifrutigranjeiros. Como novidade na operação, está um espaço diferenciado para alimentos prontos de rotisseria, que são preparados no local.

A loja também mantém em sua estrutura um serviço de atendimento de televendas específico para clientes pessoa jurídica que, em operações de atacado envolvendo maior volume, terão negociações diferenciadas que levarão em conta a logística e as quantidades.

Operação irá gerar 410 novos empregos

A inauguração marca também a geração de aproximadamente 410 novos empregos, sendo 280 diretos na operação atacadista, 80 nas lojas satélites e outros 50 por meio de prestadores de serviços terceirizados. “É um movimento que impacta a economia local”, observa o diretor.



Além da operação comercial, o projeto inclui uma série de obras viárias executadas no entorno. As avenidas Protásio Alves e Ary Tarragô foram alargadas e receberam melhorias como nova sinalização, paradas de ônibus, semáforos, canteiros e faixas adicionais. A Protásio agora conta com três pistas por sentido em seu gabarito definitivo, podendo chegar a cinco em alguns trechos. A Ary Tarragô também foi ampliada e conta com rótula, canteiro central e até três pistas em determinados segmentos.



Dentro do loteamento Jardim Itália, onde está inserido o novo Cestto, estão sendo implantadas novas vias como a Avenida Francisco José Zaffari e o prolongamento da Rua Miguel da Cunha Correa. Ao todo, o sistema viário interno terá 89 mil m² de ruas e avenidas, com redes pluviais e bacias de contenção de águas.



“Paralisamos momentaneamente os projetos de residenciais nas quadras vizinhas para priorizar essa entrega”, conta Zaffari. “Acreditamos que isso cria valor, não só para o grupo, mas para todo o entorno, que passa a contar com infraestrutura moderna e novas oportunidades de crescimento.”

Junto com o sistema viário em implantação, estão sendo executadas obras para redes pluviais definidas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE). Para estas implantações externas, o loteamento disponibilizou a área dos recuos viários com cerca de 15.000 mil m², junto a Av. Protásio Alves e na Av. Ary Tarragô.

Preservação



O loteamento prevê a entrega de 95,8 mil m² de áreas verdes internas. Os espaços incluem áreas de lazer e preservação da vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração.



Além disso, o grupo entregou ao município de Porto Alegre uma área de 126 mil m² localizada na Ilha das Flores, dentro do Parque do Delta do Jacuí. O espaço será destinado à conservação ambiental, conforme prevê a legislação federal. “É uma doação permanente, voltada à preservação da cidade e do ecossistema”, destaca o executivo.



A próxima inauguração do grupo Zaffari está prevista para o segundo semestre, com a abertura da nova loja Zaffari no Bourbon Carlos Gomes. Já a unidade do Cestto em Viamão deve ser inaugurada até o final do ano.