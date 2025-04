Rodadas de negócios da Farmácias Associadas fatura R$ 54,8 milhões em março

No último mês, os associados da Rede Farmácias Associadas movimentaram R$54,8 milhões em negociações diretas com a indústria, alcançando o maior faturamento já registrado nos Business Meetings da marca, evento que reúne fornecedores e associados promovendo condições exclusivas e competitivas antes da alta anual de medicamentos.

O Business Meeting em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ocorrido no dia 13 de março, marcou a estreia da rodada de negócios na região centro-oeste, com um faturamento de R$13,7 milhões, superando a meta inicial de R$12 milhões. Já em Porto Alegre, a 10ª edição do evento realizado no último dia 25, alcançou os R$41,1 milhões, um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior.



Para o presidente da Farmácias Associadas, Ben Hur Jesus de Oliveira, o resultado evidencia a importância do associativismo que vem se solidificando como alternativa viável frente à concentração de mercado pelas grandes redes privadas de farmácias: "Nós apresentamos um modelo que agrega pequenas e médias empresas independentes.

Ele não só estimula os negócios individuais, mas também garante que a diversidade e a acessibilidade no setor farmacêutico sejam mantidas, beneficiando toda a sociedade ao promover uma concorrência justa”. Oliveira também explica que a “Business Meeting proporciona aos participantes a oportunidade de adquirirem itens a preços vantajosos, com condições de pagamento flexíveis, o que fortalece a posição dos associados no mercado e ainda possibilita que possam oferecer aos clientes produtos com valores mais competitivos”.



Com 1,7 mil lojas espalhadas pelo país e a meta de alcançar 2 mil pontos de venda até o final de 2025, a Rede projeta um crescimento neste ano de 10% no faturamento, buscando atingir os R$3,1 bilhões. Criada no Rio Grande do Sul em 1999, a Farmácias Associadas é a maior rede associativa de farmácias do Brasil. A marca gera mais de 12 mil empregos diretos e indiretos.