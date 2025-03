Rodada de negócios da Farmácias Associadas prevê faturar R$40 milhões

A 10ª edição do Business Meeting da Farmácias Associadas que ocorre nesta terça-feira (25), na sede da Fecomércio, oferece aos associados a oportunidade de firmar parcerias estratégicas com a indústria e a distribuição, garantindo condições comerciais competitivas antes da alta anual dos medicamentos, que ocorre em abril. A expectativa é de que a edição deste ano movimente um volume de negócios ainda maior que o registrado anteriormente, chegando a um faturamento de R$ 40 milhões.

"Nossa expectativa para este ano é alta. Em 2024, foram R$ 35,9 milhões em negociações comerciais concretizadas, um recorde. Agora, esperamos que haja um crescimento de 10% no desempenho”, projeta o presidente da Farmácias Associadas, Ben Hur Jesus de Oliveira. Ele explica que o faturamento resulta das negociações diretas entre os associados e os fornecedores. É no evento que os empresários independentes têm acesso a condições exclusivas, o que os torna mais competitivos no mercado. "Essas negociações são cruciais para tornar mais equilibrada a concorrência no segmento. As vantagens que conseguimos proporcionar colocam nossos associados em condições de igualdade com a concorrência”.



Para Oliveira, o Business Meeting também reflete a relevância do associativismo no setor farmacêutico, um modelo que vem se solidificando como alternativa viável frente à concentração de mercado pelas grandes redes privadas. "Nós apresentamos um modelo de negócio que agrega pequenas e médias empresas independentes. Esse modelo não só fortalece os negócios individuais, mas também garante que a diversidade e a acessibilidade no mercado farmacêutico sejam mantidas, beneficiando toda a sociedade ao promover uma concorrência justa."



Com a participação de aproximadamente 43 expositores, os associados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão acesso a uma série de produtos com condições diferenciadas, que incluem preços mais vantajosos e prazos flexíveis para pagamento. Os itens essenciais para a chegada do inverno no sul do Brasil são alguns dos principais atrativos. A expectativa de público é de cerca de 800 pessoas, com programação focada exclusivamente nas negociações.