Primeiro painel aborda os desafios de empreender no Brasil

Nesta quinta-feira (3), aconteceu o primeiro painel do 38º Fórum da Liberdade, que abordou os desafios de empreender no Brasil. Participaram da conversa Laércio Cosentino, fundador da Totvs, a ex-presidente da Dudalina, Sônia Hess e o CEO da Vulcabrás, Pedro Bartelle, mediados pelo Diretor de Comunicação do Instituto de Estudos Empresariais, José Pedro Gomes. Durante o diálogo, os empresários dividiram a história de seus negócios e das escolhas que tiveram que fazer durante o percurso profissional.

Denominado Negócios: A Coragem Que Move Mercados, o painel foi a primeira atração do Fórum antes da abertura oficial, que aconteceu às 17h com o Prêmio Libertas. Atração do palco principal do evento, o painel abordou a história das grandes empresas brasileiras Dudalina, Vulcabrás e TOTVS, além de conselhos e aprendizados divididos pelos empresários pioneiros.



A primeira painelista foi Sônia Hess. Ela contou a história da Dudalina, negócio familiar do ramo têxtil, fundado pelos seus pais na década de 1950. Hess presidiu a marca por mais de 13 anos, onde foi responsável por mudanças significativas de estratégia no negócio. Em 2014, após anos de procura e pesquisas, a Dudalina foi vendida. “Vi uma oportunidade de vender a empresa e cumprir um pedido do meu pai: deixar a família em paz. Em empresas familiares, é essencial ter um acordo de acionistas bem desenhado para evitar desgastes e impossibilidades na venda", relatou a empresária.



Laércio Cosentino, fundador da TOTVS, empresa de software com sede em São Paulo foi quem comandou a segunda parte do painel. A TOTVS foi pioneira ao apostar no ramo da tecnologia há 42 anos. Cosentino resolveu dar dicas sobre o mercado de trabalho para quem resolve empreender no Brasil. O empresário também falou sobre a evolução do mercado e da tecnologia. "Estamos vivendo um momento em que tudo se transforma ao mesmo tempo. Trabalhávamos presencialmente, depois aprendemos a trabalhar remotamente. Hoje, não existe verdade absoluta: cada empresa deve encontrar seu próprio modelo”, afirmou Cosentino.



Quando Pedro Bartelle, CEO da Vulcabrás, contou a história da sua empresa, foi um momento de orgulho nacional. A Vulcabrás é uma empresa que atua no setor calçadista. Fundada em Jundiaí, na década de 1952, ela é a maior gestora de marcas de artigos esportivos do País, responsável pelas marcas Mizuno, Olympikus e Under Armour.



Bartelle falou sobre os desafios que a empresa enfrentou ao longo de sua história, como a reestruturação durante a crise de 2011 e a inovação de criar um tênis especial para corredores, o Olympikus Corre. "De 2018 a 2024, crescemos 139%. O que nos trouxe até aqui foi a resiliência, a capacidade de adaptação e a inovação contínua. A ideia do Olympikus Corre, por exemplo, foi baseada em inovação aberta: corredores amadores, blogueiros, cientistas, designers e engenheiros criaram o produto juntos", finalizou o último painelista.



O Fórum da Liberdade 2025 acontece nos dias 3 e 4 de abril no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em Porto Alegre. Organizado pelo IEE, o guia temático do evento este ano é Coragem para Escolher, e traz à Capital uma variedade de assuntos sobre economia, mercado e sociedade, abordados pelos mais de 70 palestrantes. Ingressos podem ser adquiridos via plataforma Sympla.