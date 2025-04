Economista americano critica anúncio e teme guerra comercial

Jornal do Comércio, o economista americano Daniel Mitchell - que será um dos palestrantes da 38ª edição do Fórum da Liberdade - criticou o aumento de taxas a ser anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com ele, as medidas econômicas afetam não apenas o comércio internacional, mas também, o próprio mercado interno do país. Em entrevista ao, o economista americano Daniel Mitchell - que será- criticou o aumento de taxas a ser anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com ele, as medidas econômicas afetam não apenas o comércio internacional, mas também, o próprio mercado interno do país.

“O que acontece com o protecionismo é que ele tem um terrível efeito cascata em toda a economia, porque cria uma pista de obstáculos que torna mais difícil para os empresários satisfazer as necessidades dos consumidores”, avalia.



Mitchell ainda ressalta que, como reação ao protecionismo trumpista, outros países devem anunciar medidas de retaliação, iniciando uma “guerra comercial”. “Se outro país tenta te afetar, você naturalmente vai querer responder a isso. E é por isso que as guerras comerciais são tão idiotas, porque isso encoraja os governos a tomarem medidas que prejudicam suas próprias economias e seus próprios consumidores. O Trump está iniciando essa briga porque ele não entende o comércio”, complementa.



De acordo com o economista, as decisões de Trump repetem o erro do presidente americano Herbert Hoover, que sancionou a Tarifa Smoot – Hawley em 1930 como resposta à Grande Depressão, iniciada em 1929. Na ocasião, a medida buscava ampliar o protecionismo norte-americano ao aumentar a tarifa para produtos importados, ocasionando retaliações de outras nações. “Uma das razões para ter sido tão danosa é não apenas porque os Estados Unidos atiraram no próprio pé com as taxas, mas porque outros países responderam”, pontua Mitchell.