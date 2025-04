Empresa de Garibaldi é uma das maiores exportadoras de ração do Brasil

Com foco no mercado externo, a Nutrire - empresa voltada para o segmento de pets, com sede em Garibaldi -, busca para 2025 potencializar a internacionalização dos produtos. Atualmente, a empresa, dona das marcas Monello e Birbo, é uma das maiores exportadoras de ração para cães e gatos do Brasil.



A ração animal é o produto mais exportado por Garibaldi e com maior valor exportado. Segundo o balanço econômico do município, divulgado pela Câmara de Indústria e Comércio (CIC), o produto corresponde, em termos financeiros, a 45,6% do total exportado. O valor do kg foi de U$ 0,98. Na sequência, estão as carnes e miudezas comestíveis frescas, com o valor de R$ 1,88.

Com a capacidade de produzir 10 toneladas de ração por hora, em duas linhas de produção, a Nutrire tem a Colômbia como principal mercado internacional. Segundo o diretor executivo Gerson Simonaggio, 95% da produção destinada para outros países sai de Garibaldi, por meio de navegação. Fundada em 2001, a empresa, que também conta uma unidade no Poços de Caldas, em Minas Gerais, investe em tecnologia, matérias-primas nobres, aperfeiçoamento de processos e treinamento da equipe para desenvolver rações e petiscos para os animais de estimação.



“Focamos na participação de feiras internacionais, eventos e rodadas de negócios para nos profissionalizarmos na área”, reforça o diretor executivo da Nutrire, Gerson Simonaggio. Além do Brasil, a empresa atua em outros 52 países, com atendimento direcionado também para a conscientização e a sustentabilidade.

Segundo Simonaggio, 58% da venda atual se concentra na linha Monello, que atende desde filhotes a raças médias e grandes. “Lançamos há dois anos, então a linha Select by Monello seria um produto super premium”, explica. As rações da linha se caracterizam por terem a proteína animal como primeiro ingrediente, sendo complementada por farinha de microalgas e por uma variedade de frutas e vegetais. “Buscamos oportunidades e adaptamos para nosso produto”, salienta.



Para 2025, a empresa já agendou participação em quatro eventos. No final de março, a empresa esteve na Global Pet Expo, em Orlando, nos Estados Unidos. As ações para ampliar a presença da marca no mercado doméstico começam no interior de São Paulo, com presença na Superpet, feira que ocorre em Campinas, já na próxima semana, de 8 a 10 de abril. Em junho, será a vez do Rio Grande do Sul, na Feipet, que acontece entre os dias 8 e 10 de junho, em Novo Hamburgo. Por fim, a agenda se encerra em contato com o público comprador do varejo, na ExpoAgas, em Porto Alegre, de 19 a 21 de agosto.