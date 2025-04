Quarta edição do South Summit Brazil já movimenta o setor hoteleiro

Faltando pouco mais de uma semana para a quarta edição do South Summit Brazil, de 9 a 11 de abril, a rede hoteleira de Porto Alegre já supera 90% de ocupação, patamar que pode chegar a 100% em diversos estabelecimentos. Os dados são de pesquisa realizada pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha).

São esperadas milhares de pessoas na área do Cais Mauá e do Embarcadero, onde ocorre o encontro de inovação. No ano passado, mais de 23 mil participantes estiveram presentes no South Summit Brazil - 40% deles de fora do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Nos três dias do evento, a ocupação hoteleira chegou a 90,35% em 2024, feito que deve se repetir em 2025.



Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Rosani Pereira, esta edição tem tudo para repetir os índices positivos ou até superá-los. “Além de proporcionar troca de experiências e de negócios, o South Summit Brazil impulsiona também o nosso turismo e a economia da cidade”, concorda.

Gastronomia

A movimentação de visitantes deve repercutir positivamente também na gastronomia, já que Porto Alegre é a Capital Mundial do Churrasco. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), eventos como o South Summit Brazil ajudam a levar os sabores da capital para o mundo, além de contribuírem significativamente com a economia. Alguns estabelecimentos do entorno do Cais chegam a registrar, nos três dias de evento, o faturamento esperado para o mês inteiro.