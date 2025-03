Um dos maiores eventos de inovação e tecnologia da América Latina, o já consolidado South Summit acontecerá em Porto Alegre entre os dias 9 e 11 de abril. Para acomodar os participantes que chegam à Capital, a organização garantiu uma parceria com o DoubleTree by Hilton, considerado o hotel oficial desta edição. Entretanto, já não é possível realizar reservas: os quartos já estão 100% ocupados nos três dias de programação.

LEIA TAMBÉM: Startups focadas em sustentabilidade terão painel no palco do South Summit Brazil

Apesar disso, é possível usufruir da infraestrutura mesmo sem reserva. O restaurante Origens é aberto ao público e conta com vista para o lago Guaíba. O local serve refeições do café da manhã até o jantar com um menu completamente novo para o South Summit, com pratos autorais.

A partir da parceria, o DoubleTree é considerado um dos anfitriões do evento. Ao todo, o empreendimento, construído às margens do Guaíba, conta com 141 apartamentos, divididos em nove categorias. Outros atrativos são a piscina de borda infinita e água climatizada, uma sauna seca e um fitness center aberto 24h. Os hóspedes ainda podem usufruir de room service e café da manhã cortesia.