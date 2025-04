Márcio Pizzato é reeleito presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre

O Conselho da Unimed Porto Alegre definiu na última sexta-feira (28) o anestesiologista Márcio Pizzato como o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, que ficará à frente do cargo até 2028. Para a vice-presidência, também foi reeleita a ginecologista e obstetra Beatriz Vailati. No pleito, ainda foram eleitos os novos membros do Conselho de Administração, além dos nomes para o Conselho Fiscal. Ao todo, votaram 4.241 cooperados.

"É uma grande satisfação firmar novamente o compromisso de liderar o Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre. Em nossa última gestão crescemos de forma expressiva, conquistando resultados inéditos em nossa cooperativa. Dessa forma, daremos continuidade aos objetivos, ações e resultados que construímos com muito trabalho e empenho nos últimos anos, sem deixar de lado a nossa dedicação em promover o cuidado e o bem-estar dos nossos clientes", afirma Márcio Pizzato.

Anestesiologista e Conselheiro de Administração da Unimed Porto Alegre, Pizzato possui ampla experiência de gestão dentro do sistema Unimed. Cooperado desde 1982, presidiu o Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre de 2007 a 2016, retornando no triênio 2022-2025. Foi vice-presidente da Coordenação das Relações Nacionais da Federação das Unimeds do RS e conselheiro da Central Nacional Unimed. Também foi sócio da Clínica Anestesiológica e Respiratória (CLAR) e membro do Conselho da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul (SARGS). Anteriormente, foi chefe do serviço de anestesiologia e recuperação e diretor técnico do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre - HPS. Atuou ainda como Diretor Administrativo e Financeiro da Central Nacional Unimed, de março de 2017 a março de 2021. Atualmente, também é Diretor de Regulação, Monitoramento e Serviços da Unimed do Brasil.

Novamente vice-presidente, a ginecologista e obstetra Beatriz Vailati é médica cooperada da Unimed Porto Alegre desde 1992. Possui graduação em Medicina e Mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é Conselheira de Administração da Cooperativa desde 2000 e foi presidente da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul (SOGIRGS). Atuou como vice-presidente da Unimed Porto Alegre de 2007 a 2016, retornando no triênio de 2022-2025. Foi conselheira e presidente do Conselho de Administração da Unimed Participações e atualmente é médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Conselheira de Administração da Seguros Unimed.

As eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal da Unimed Porto Alegre ocorreram nos dias 27 e 28 de março. Na noite de quinta-feira (27) foi realizada Assembleia Geral Ordinária, que marcou o início da eleição. Os cooperados aptos a votar tiveram até as 20h do dia 28 de março para eleger os membros dos Conselhos, em um processo totalmente online.

O Conselho de Administração, liderado e coordenado pelo presidente, é composto por 15 sócios, todos cooperados. O mandato é de três anos. Ao término de cada período, é obrigatória a renovação de, no mínimo, um terço dos componentes. Já o Conselho Fiscal é constituído de três membros efetivos e três suplentes, todos eleitos anualmente, sendo permitida apenas a reeleição de um terço de seus componentes.

Nova composição do Conselho de Administração (março/2025 a março/2028):

Dra. Ana Selma Bertelli Picoloto

Dr. Ângelo Giugliani Chaves

Dr. Antônio Rogério Proença Tavares Crespo

Dra. Beatriz Vailati

Dr. Cleber Rosito Pinto Kruel

Dra. Eliane de Marco Ferreira Kaminski

Dr. Ilson Enk

Dra. Lucia Diehl da Silva

Dr. Luiz Aneron Pinto da Silva

Dr. Luiz Fernando Ribeiro de Menezes

Dr. Márcio Pizzato

Dr. Marcos Paulo de Souza

Dra. Maria de Lourdes Kafrouni

Dr. Renato Rangel Torres

Dr. Ricardo Rodrigues Nunes

Nova composição do Conselho Fiscal (março/2025 a março/2026):

Titulares

Dra. Ana Maria Simões Ribeiro

Dr. Gilberto Schwartzman

Dr. Roberto Herz Berdichevski

Suplentes

Dr. Alberto dos Santos Mariz Pinto

Dr. Alexandre Pedroso de Albuquerque Olmedo

Dr. Caio Augusto Scocco