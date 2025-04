Número de bilionários bate novo recorde no mundo

Com Elon Musk no topo da lista, o ranking anual de bilionários da revista Forbes em 2025, publicado nesta terça-feira (1º), bateu recordes pelo segundo ano consecutivo. Além de existirem mais bilionários no mundo -este ano são 3.028, acima do recorde anterior, de 2.781 em 2024-, eles estão mais ricos do que antes.

A somatória das fortunas chega a US$ 16,1 trilhões, um aumento de quase US$ 2 trilhões em relação ao ano passado. Os Estados Unidos, que têm 7 dos 10 primeiros nomes da lista, também bateu recorde. São 902 bilionários vinculados ao país no ranking, seguidos pela China (516, incluindo Hong Kong) e Índia (205).

Mesmo com abalos recentes na Tesla, uma das principais empresas de Elon Musk, o empresário lidera com folga a lista, com uma fortuna de US$ 342 bilhões. O patrimônio de Musk o eleva para uma nova categoria de ultrarricos, chamada de superbilionários. Em ranking divulgado pelo The Wall Street Journal no mês passado, o empresário também estava no topo da lista, que reuniu 24 pessoas no mundo que se qualificam para o seleto grupo.

Musk, que também é dono da SpaceX e do X (ex-Twitter) e um dos líderes da atual administração de Donald Trump, desbancou Bernard Arnault, dono do conglomerado de luxo LVMH, que caiu do primeiro lugar em 2024 para o quinto em 2025.

Entre os dez mais ricos, a tecnologia é dominante -pelo menos seis criaram fortunas vinculadas ao setor. O segundo colocado da lista é Mark Zuckerberg, CEO e fundador da Meta, que tem patrimônio estimado em US$ 216 bi. Jeff Bezos, da Amazon, e Larry Ellison, da Oracle, aparecem a seguir. Larry Page e Sergey Brin, do Google, e Steve Ballmer, da Microsoft, completam o time de nomes do setor entre os dez mais ricos.

A primeira mulher a figurar na lista é Alice Walton, herdeira do Walmart, na 15ª posição, com fortuna de US$ 101 bi. Do Brasil, 55 nomes compõem a lista - abaixo dos 69 do ano passado. O mais bem colocado é, pelo segundo ano consecutivo, o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin. Ele ocupa a posição 51 do ranking geral, com patrimônio de US$ 34,5 bi. Vicky Safra, radicada no Brasil e herdeira da fortuna do banqueiro Joseph Safra, e o megainvestidor Jorge Paulo Lemann também repetem, respectivamente, os postos de 2º e 3º mais ricos do país.



Os 10 maiores bilionários em 2025:

Elon Musk

Fortuna de US$ 342 bilhões



Mark Zuckerberg

Fortuna de US$ 216 bilhões



Jeff Bezos

Fortuna de US$ 215 bilhões



Larry Ellison

Fortuna de US$ 192 bilhões



Bernard Arnault e família

Fortuna de US$ 178 bilhões



Warren Buffett

Fortuna de US$ 154 bilhões



Larry Page

Fortuna de US$ 144 bilhões



Sergey Brin

Fortuna de US$ 138 bilhões



Amancio Ortega

Fortuna de US$ 124 bilhões



Steve Ballmer

Fortuna de US$ 118 bilhões



Os 10 maiores bilionários brasileiros:

Eduardo Saverin

Fortuna de US$ 34,5 bilhões



Vicky Safra e família

Fortuna de US$ 20,7 bilhões



Jorge Paulo Lemann

Fortuna de US$ 17 bilhões



David Velez e família

Fortuna de US$ 10,7 bilhões



Carlos Alberto Sicupira

Fortuna de US$ 7,6 bilhões



André Esteves

Fortuna de US$ 6,9 bilhões



Fernando Roberto Moreira Salles

Fortuna de US$ 6,5 bilhões



Miguel Krigsner

Fortuna de US$ 6,1 bilhões



Pedro Moreira Salles

Fortuna de US$ 6,1 bilhões



Alexandre Behring

Fortuna de US$ 5,7 bilhões