O estado da Flórida é o principal destino dos brasileiros que desejam empreender nos Estados Unidos, segundo levantamento da Brazilian-American Chamber Of Commerce of Florida (BACCF) - a Câmara do Comércio Brasil Estados Unidos da Flórida. Os investidores também buscam negócios no Texas, na Califórnia e na Carolina do Norte e do Sul.

As transações comerciais entre o Brasil e a Flórida, em 2023, atingiram US$ 23,6 bilhões, mais que o dobro entre a Flórida e a China, que foi de US$ 10,8 bilhões no mesmo período. Além disso, os negócios entre a Flórida e o Brasil representaram cerca de 30% de todo o comércio entre os dois países, que foi de US$ 83,1 bilhões. Os dados foram apresentados durante o evento "Road Show: Como Ingressar no Mercado Americano" realizado nesta terça-feira (1º), no Centro de Eventos do CIEE, em Porto Alegre.

O diretor do conselho da Câmara de Comércio Brasil/Estados Unidos da Flórida, Carlos Mariaca, destaca que quem deseja empreender nos Estados Unidos precisa em primeiro lugar se informar e entender como o país funciona. "Os norte-americanos estão abertos para os negócios. Criamos o evento para ajudar os empresários brasileiros a fazerem negócios da forma correta e, assim, evitarem erros. Os Estados Unidos é um país onde é mais barato investir certo do que gastar dinheiro para tentar arrumar depois", comenta.

Segundo Mariaca, nos Estados Unidos existe um alto nível de competição. "Muitas empresas no Brasil estão acostumadas a disputar com 100 ou 200 empresas. Os brasileiros quando chegam nos Estados Unidos se deparam com três ou quatro mil competidores. O mundo inteiro quer vender para os norte-americanos", destaca.

Sobre a gestão do presidente Donald Trump, Mariaca diz que existe um pouco de incerteza. Porém, o dirigente da Câmara de Comércio Brasil/Estados Unidos da Flórida diz que os EUA é a maior economia do mundo e não vai parar de fazer negócios com outros países. "A Flórida é uma enorme porta de entrada de negócios principalmente para a América Latina. O Brasil é o maior parceiro comercial do estado norte-americano", acrescenta. Entre os temas abordados no BACCF 2025 Road Show estavam vistos e imigração, dúvidas tributárias e trâmites para abertura de empresas nos Estados Unidos. "O empresário brasileiro precisa entender o cenário que irá encontrar nos Estados Unidos. O país tem a maior economia do mundo, mas também a mais competitiva. Por isso, uma nova empresa, que está iniciando suas operações, precisa estar muito bem orientada pelos profissionais corretos", explica.

Para Daniel Piquet, diretor executivo da Piquet Law Firm, o primeiro caminho para quem deseja empreender nos Estados Unidos é buscar profissionais que estão baseados no país. A empresa conta com escritórios licenciados de advocacia na Flórida, Washington, Nova Iorque e Califórnia. " O empreendedor que deseja morar, trabalhar e investir nos Estados Unidos necessita de advogados e corretores e contadores licenciados. Ou seja, profissionais que conhecem o mercado norte-americano. Segundo Piquet, o fato é que hoje existe uma migração de empresas para os Estados Unidos que querem levar seus negócios para o maior mercado do mundo.

Sobre a gestão Trump, Piquet diz que o presidente tem fomentado negócios. "O que o governo Trump tem feito é bater em cima da imigração ilegal dentro do país e de que pessoas que tem histórico criminal", comenta. Para o dirigente da Piquet Law Fim, o presidente norte-americano fomenta negócios e incentiva a presença de profissionais qualificados e empreendedores nos Estados Unidos. "Precisamos de mais tempo para ver quais serão as consequências das decisões do novo governo. A gente quer ver os Estados Unidos crescer", acrescenta. A dica de Piquet para quem deseja morar, trabalhar ou investir é procurar bons profissionais. "Se mudar para os Estados Unidos necessita de um planejamento dos empreendedores", comenta.