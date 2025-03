Economistas ajustam projeções de PIB e dólar, mas mantêm inflação e juros, diz Focus

Os economistas consultados pelo Banco Central mantiveram as projeções para a inflação em 2025 e 2026, mas reduziram a expectativa de crescimento do PIB para o próximo ano e revisou para baixo o dólar, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (31) pelo Banco Central.

A estimativa para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ficou em 5,65% para 2025 e 4,50% para 2026. O centro da meta do BC é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. O levantamento mostrou ainda que o PIB deve crescer 1,97% neste ano, abaixo da projeção de 1,98% feita na semana passada. Para 2026, a expectativa se manteve em 1,60%.

A pesquisa também indicou estabilidade na previsão para a Selic. O mercado espera que a taxa encerre 2025 em 15,00%, repetindo a projeção pela 12ª semana consecutiva. Para 2026, a expectativa é que a Selic termine o ano em 12,50%.

No câmbio, houve leve redução na previsão do dólar para 2025, de R$ 5,95 para R$ 5,92. Para 2026, a estimativa continuou em R$ 6,00. A moeda americana acumula queda de 6,74% ante o real no ano, impactada por um movimento de correção e pela incerteza em relação à política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O relatório também foi influenciado pela divulgação recente do Relatório de Política Monetária do Banco Central, no qual a instituição revisou para baixo sua projeção de crescimento do PIB para 2025, de 2,1% para 1,9%. O BC apontou ainda que a inflação deve seguir acima do teto da meta ao longo do ano, começando a desacelerar no quarto trimestre. A expectativa oficial da autoridade monetária é de que o IPCA fique entre 5,5% e 5,6% nos três primeiros trimestres, recuando para 5,1% no final do ano.

O Boletim Focus reúne previsões de uma centena de economistas e é divulgado semanalmente pelo Banco Central.