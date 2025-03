Gerdau impulsiona ecossistema de inovação com primeira edição do Gerdau Innovation Day

Para reforçar seu perfil de companhia inovadora e que usa o digital e a tecnologia como ferramentas para transformar o negócio, a Gerdau, promove, pela primeira vez, o Gerdau Innovation Day, evento que abordará temas como inovação, liderança, marca e empreendedorismo em Porto Alegre (RS). O encontro será no dia 8 de abril, às 14h, no Instituto Caldeira, antecedendo a abertura oficial do South Summit Brasil 2025.

Destinado a startups, empreendedores, parceiros e clientes, os de diferentes setores para discutir soluções e fortalecer conexões em temas como o futuro, tecnologias emergentes, transformação digital, novos negócios, parcerias de marca, entre outros, impulsionando negócios e relacionamentos. As pessoas interessadas em participar devem se inscrever no site do evento, que também apresenta a programação completa de painéis.“A Gerdau é uma empresa cada vez mais cyber-powered, que realiza as transformações necessárias ao negócio por meio do digital e da tecnologia”, afirma Gustavo França, diretor de TI e digital da Gerdau. “A criação deste dia de imersãoo desenvolvimento do ecossistema de inovação. Além disso, a realização do encontro no Instituto Caldeira marca a retomada do calendário de eventos na capital gaúcha, reforçando Porto Alegre como um importante polo de inovação do Brasil”, complementa o executivo.Além de Gustavo França, o Gerdau Innovation Day terá entre os palestrantes executivos da Gerdau como André Gerdau Johannpeter, vice-presidente do Conselho de Administração; Pedro Torres, diretor global de Comunicação e Relações Institucionais; e Elder Rapachi, diretor executivo da Gerdau Next. Já entre os painelistas convidados estarão Daniel Randon, presidente da Randoncorp; Luis Justo, CEO da Rock World; Francisco Matos, diretor executivo da Fórmula 1; Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira; Carolina Cavalheiro, diretora de Negócios do Instituto Caldeira; Sérgio Finger, CEO da startup de economia circular Trashin; e Mônica Magalhães, fundadora da agência Disrupta de Exploração de Futuro., um dos principais pontos de encontro globais entre fundos de investimento, empresas e startups, que ocorre entre os dias 9 e 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre (RS). Patrocinadora pelo quarto ano consecutivo, a companhia promoverá discussões sobre inovação, empreendedorismo, pessoas e liderança em sua participação no evento.