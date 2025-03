Startups focadas em sustentabilidade terão painel no palco do South Summit Brazil

Uma novidade deste ano no RS Innovation Stage, palco do governo no South Summit Brazil, será a realização de um painel em formato de pitch com startups focadas em sustentabilidade e resiliência climática. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e a Associação Gaúcha de Startups (AGS), visa apresentar soluções e tecnologias compatíveis com o momento de recuperação do Estado.

• LEIA TAMBÉM: Mídia, fintechs e eletrificação na programação do South Summit Brazil



“Desde as enchentes no ano passado, temos investido um grande esforço na questão das soluções tecnológicas para combater os efeitos das mudanças climáticas. No South Summit, não poderia ser diferente, então vamos potencializar o debate no RS Innovation Stage”, enfatizou a titular da Sict, Simone Stülp.



O painel, denominado “InovaStage - AGS e Sict: startups impulsionam o futuro”, contará com os seguintes participantes:



• Greenmetrics – atua na prevenção e detecção antecipada de enchentes e alagamentos;

• Planton – faz a gestão das emissões de carbono;

• Grazing – fornece software para manejo de pastagem;

• Pix Force – atua no ecossistema digital de apoio à implantação, operação e manutenção de parques eólicos offshore;

• Hopeful – fornece educação para prevenção e resposta a desastres;

• Agrobrand – faz certificação blockchain de agroalimentos. “Desde as enchentes no ano passado, temos investido um grande esforço na questão das soluções tecnológicas para combater os efeitos das mudanças climáticas. No South Summit, não poderia ser diferente, então vamos potencializar o debate no RS Innovation Stage”, enfatizou a titular da Sict, Simone Stülp.O painel, denominado, contará com os seguintes participantes:atua na prevenção e detecção antecipada de enchentes e alagamentos;faz a gestão das emissões de carbono;fornece software para manejo de pastagem;atua no ecossistema digital de apoio à implantação, operação e manutenção de parques eólicos offshore;fornece educação para prevenção e resposta a desastres;faz certificação blockchain de agroalimentos.

O painel está previsto para ocorrer em 11 de abril, às 14h. A programação completa do RS Innovation Stage, com dias e horários das palestras, será divulgada em breve.



O South Summit Brazil é correalizado pelo governo do Estado e ocorrerá de 9 a 11 de abril, no Cais Mauá.