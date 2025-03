Mídia, fintechs e eletrificação na programação do South Summit Brazil

O futuro da mobilidade a partir da eletrificação e sustentabilidade, cultura como ferramenta de gestão e o poder da mídia social para impulsionar o varejo físico são alguns dos novos temas anunciados para o South Summit Brazil, que ocorrerá de 9 a 11 de abril no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Para falar sobre esses temas, a quarta edição de um dos maiores eventos do ecossistema de inovação e negócios na América Latina contará com nomes como Mônica Hauck (Sólides Tecnologia), Julia de Luca (Itaú BBA), Gabriela Comazzetto (TikTok), Luiza Nolasco (Gringa & Start by WGSN), Cristiana Arcangeli (Group Arcangeli) e Alexandre Baldy (BYD do Brasil).

O dinâmico setor fintech na América Latina vai ser tema do encontro “O futuro da Fintech na América Latina”, que contará com a presença de Miguel Armaza (Gilgamesh Ventures), Antonio Echavarria (SSV), Caio Bolognesi (Monashees) e Mariana Foresti (Honey Island Capital). O debate analisa o impacto da inovação e do investimento, as tendências do capital de risco e o papel da inteligência artificial nos serviços financeiros.

O painel “Construindo um Império Criativo” contará com a presença de Bruno Gonçalves (Magão) e Konrad Dantas (KondZilla). O empresário e criador de um dos maiores canais do YouTube no Brasil falará sobre sua trajetória no mercado digital e como transformou o funk em um fenômeno global, consolidando sua marca na economia criativa.



O South Summit Brazil terá cinco grandes áreas temáticas: Sustentabilidade, Digitalização, Ecossistema, Mudança Social e The Edge. A meta é reunir mais de 1 mil investidores e 150 fundos de investimento. O evento ocupará os quatro armazéns do Cais Mauá e contará com sete palcos de atrações, totalizando 38 mil m2.