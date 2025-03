Desafio do South Summit é descentralizar e atingir mais pessoas, diz Lisiane Lemos

Com o tema "South Summit 2025: Surpresas e Desafios", o Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) realizado nesta terça-feira (25) no Palácio do Comércio, discutiu o evento de inovação e tecnologia que terá como mote "Para além da resiliência". Sustentabilidade, varejo, transição energética, clima e agronegócio sustentável estarão no centro do debate da edição do South Summit Brazil que será realizado de 9 e 11 de abril de 2025, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

A secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, disse que a responsabilidade do Executivo estadual é cuidar das ações sociais, ou seja, como será devolvido a sociedade todo o investimento em inovação. "Queremos mostrar que tecnologia e inovação é para além do Cais Mauá", destaca. Conforme Lisiane Lemos, o desafio do South Summit é descentralizar, interiorizar e atingir mais pessoas em diferentes faixas etárias. Lisiane afirma que quer que o mundo veja o Rio Grande do Sul como um polo de inovação.

O secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva, destacou que o South Summit teve um efeito muito importante de galvanização da vontade de Porto Alegre de se reinventar. "O evento nos colocou no radar da inovação da América Latina e do Mundo", comenta. Para Silva, a iniciativa tem o simbolismo da retomada de poder virar a página do ano de 2024 que foi extremamente difícil para os gaúchos. "É um South Summit de resiliência, de retomada e que está aberto para os negócios e aberto para receber o que há de melhor na inovação", acrescentou.

Para José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil, o evento tem como objetivo gerar negócios e fazer com que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul se conectem com o mundo. "Teremos mais de 25 mil pessoas de diversas partes conectadas com a inovação", comenta. A estimativa da organização é reunir mais de mil investidores, mais 800 CEOs e mais de 140 fundos, muitos internacionais, e são esperadas mais de três mil starups. "Quem faz a inovação e o empreendedorismo no Brasil estará em Porto Alegre no mês de abril", ressalta. Wagner Lopes, CEO do South Summit Brazil, disse que a volta das atividades ligadas à inovação ao Cais Mauá após a enchente de 2024 é o principal desafio do evento. Lopes destaca que a feira de inovação e tecnologia vai tratar de temas como transição energética, clima, agronegócio sustentável, varejo e sustentabilidade.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, disse Porto Alegre merece ter escrito em sua história a realização de um evento conectado à inovação, que gera mudanças de paradigmas, disrupturas no comportamento do cidadão, de gestores público e da iniciativa privada e que amplia pensamentos promovendo o convívio eclético de culturas. Segundo a dirigente, a Associação Comercial participa ativamente do ecossistema que envolve o South Summit. "Somos a casa do empreendedor. Com isso, temos o papel de ser a voz e de construir as melhores oportunidades para os negócios de Porto Alegre", acrescenta.

De acordo com a dirigente da ACPA, o evento deste ano, ganha um novo compromisso com a cidade: debater a resiliência e a reconstrução na retomada do Estado após os eventos climáticos de 2024. "É necessário soluções da ciência e da tecnologia que possam auxiliar no enfrentamento dos novos tempos diante das questões climáticas, que vieram para ficar", explica. A presidente da Associação Comercial afirma que a atmosfera da inovação é uma poderosa ferramenta que impulsiona o desenvolvimento de negócios e o surgimento de outros novos, além de interferir na autoestima dos cidadãos e empreendedores.