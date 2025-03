Rodeio de caminhões reúne elite de motoristas em Canoas

Um rodeio de caminhões reúne os melhores motoristas do transporte de combustíveis, açúcar e biomassa do Brasil em Canoas entre esta sexta-feira (21) e sábado. O evento, promovido pela Raízen, ocorre na sede da Dinon Transportes.

Cinquenta motoristas fazem um circuito para avaliação de suas performances. Dez serão selecionados para a final no meio do ano no Nordeste.

Moacir Marchi, gerente de Operação e Transporte na Raízen, conta que o rodeio está na 14ª edição. “Todos transportam produtos, mas a gente busca segurança. Quando se alcança isso, a eficiência vem a reboque”, afirma Marchi. “O agente principal é o motorista, ele que viabiliza os negócios”, ressalta, sobre a importância do reconhecimento aos profissionais.

Marchi conta que o rodeio está na 14ª edição Nathan Lemos/JC

Ao longo do ano, são realizadas quatro etapas do rodeio pelo Brasil. Marcelo Dinon, diretor comercial da Dinon, diz que trata-se do maior evento de motoristas de caminhão da América Latina.

"Um dos critérios para participar é não ter cometido nenhuma violação no último ano, como trafegar acima de 80km/h ou erro de jornada”, detalha Dinon.

A motorista Katiele Almeida, de Curitiba, que dirige há sete anos, estava orgulhosa de participar do rodeio pela primeira vez. “Durante o ano todo seguindo as normas, estar aqui já é uma vitória.”