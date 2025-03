Fluxo nas rodovias do RS cresce 9% no início de 2025

O Índice de Tráfego de Veículos nas Rodovias do Rio Grande do Sul apresentou estabilidade entre janeiro e fevereiro de 2025, com uma leve variação negativa de 0,1% no fluxo agregado, após o ajuste de fatores sazonais. Esse comportamento resultou do contraste entre o crescimento de 0,9% no fluxo de veículos pesados e a ligeira queda de 0,1% no movimento de veículos leves.

Os dados são da última edição do Monitor de Tráfego nas Rodovias, levantamento realizado pela Veloe em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), com o objetivo de acompanhar o movimento de veículos desde janeiro de 2020.

Na comparação com fevereiro de 2024, o tráfego rodoviário no Estado registrou uma expressiva alta de 8,6%, impulsionada tanto pelo aumento no fluxo de veículos leves ( 8,3%) quanto pelo avanço significativo dos veículos pesados ( 9,7%). Durante o primeiro bimestre de 2025 manteve essa tendência de crescimento, com um aumento acumulado de 9,0% nas viagens pelas rodovias gaúchas em relação ao mesmo período de 2024, resultado da alta de 8,6% no fluxo de veículos leves e de 10,3% no de pesados.

No acumulado dos últimos 12 meses, os dados indicam uma leve retração de 0,6% no tráfego agregado. Esse comportamento é reflexo do aumento de 4,0% no fluxo de veículos pesados, contrastado pela queda de 1,9% no volume de veículos leves.

Os números reforçam a importância do monitoramento contínuo do tráfego rodoviário como um indicador relevante para compreender a recuperação econômica e a mobilidade no Rio Grande do Sul.