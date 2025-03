Agergs reconsidera decisão e autoriza aumento maior do gás natural

Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) havia determinado um reajuste de 7% Sulgás, distribuidora gaúcha de gás natural, teve um novo capítulo nessa quinta-feira (20). O órgão regulador analisou pedidos de reconsideração da revisão tarifária, feitos pela companhia (que almejava um incremento maior) e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs – que defendia um valor menor), e acabou tendendo para os argumentos da concessionária, o que acarretará uma elevação ainda maior do preço do gás natural. Um debate que inicialmente parecia ter acabado em novembro do ano passado, quando ahavia determinadona margem bruta dal, teve um novo capítulo nessa quinta-feira (20). O órgão regulador analisou pedidos de reconsideração da revisão tarifária, feitos pela companhia (que almejava um incremento maior) e pela– que defendia um valor menor), e acabou tendendo para os argumentos da concessionária, o que acarretará uma elevação ainda maior do preço do gás natural.

A recente posição da Agergs, detalha o diretor de Gás Natural da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace Energia), Adrianno Lorenzon, significará um aumento de cerca de 60% da margem da distribuidora, representando R$ 0,7545 por metro cúbico de gás natural. A margem bruta é a parcela que cobre todos os custos operacionais da concessionária e que remunera seus investimentos. Ele aponta que esse resultado tornará a Sulgás a concessionária de gás natural com a maior tarifa de distribuição do País. Um dos fatores que fez com que a Agergs admitisse um reajuste maior foi incorporar o imposto de renda de pessoa jurídica como um item que compõem o cálculo da revisão.

Lorenzon adianta que o novo patamar de custos deverá vigorar a partir da publicação da resolução (o que deve ocorrer na próxima semana) e da apresentação da concessionária da estrutura tarifária com base na deliberação. Ele comenta que desde a privatização da distribuidora, ocorrida em outubro de 2021, a tarifa da distribuidora praticamente triplicou. “Basicamente o recado que a Sulgás está dando é: indústria, procure outro insumo para consumir ou então saia do Rio Grande do Sul e vai para outro estado”, critica o integrante da Abrace Energia. Ele adianta que a tendência é de uma redução do consumo do gás natural no Estado.

Lorenzon diz que a Abrace analisará a decisão da Agergs para tentar entrar com um recurso quanto à determinação. A Fiergs também se posicionou sobre o tema, através de nota. Conforme a entidade, desde a primeira revisão tarifária após a conclusão do processo de privatização da Sulgás, as margens que remuneram o serviço de distribuição têm alcançado valores maiores em cada ciclo tarifário.

Segundo a Fiergs, em 2024, a margem submetida para aprovação foi de quase 76% em relação a 2023, o que representará, em apenas três anos da saída do Estado da composição acionária, uma majoração da margem de distribuição de quase três vezes. “Os valores estão impondo ao Rio Grande do Sul uma das tarifas de distribuição mais caras do País”, reitera a representação da indústria gaúcha.