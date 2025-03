Exportações da Indústria de Transformação sobem no RS em fevereiro

Influenciadas pelo aumento nos embarques de suínos para as Filipinas, as exportações da Indústria de Transformação do Rio Grande do Sul alcançaram US$ 1,3 bilhão em fevereiro, crescimento de 6,6% (US$ 78,6 milhões) em relação ao mesmo mês de 2024. Com a abertura do mercado filipino para a suinocultura gaúcha no final de 2024, as vendas para esse país subiram bastante, alcançando o total de US$ 12,7 milhões de produtos do ramo no mês.

“Esse aumento reflete o fortalecimento da presença do Rio Grande do Sul no mercado asiático. A tendência de crescimento das exportações para as Filipinas é um indicativo da consolidação de novos mercados e da diversificação das destinações para os produtos suínos gaúchos”, destaca o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS), Claudio Bier.

O movimento de alta foi influenciado, também, e principalmente, pelo desempenho dos preços médios de venda, que se expandiram em 12,2%, em detrimento da quantidade, que caiu 5%, situação que vem se tornando constante. O resultado das exportações, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mostra desempenho geral positivo entre os segmentos exportadores: 13 dos 23 apresentaram expansão em suas vendas.

O destaque, mais uma vez, ficou com Alimentos, elevação de 17,6% (US$ 62,7 milhões) na receita, que chegou ao total de US$ 418,4 milhões. Em sentido oposto, Tabaco, que em janeiro figurou como principal segmento exportador gaúcho influenciado pelo embarque atípico para Tunísia e Vietnã, teve receita de US$ 131,7 milhões no período, retração de US$ 40,5 milhões, ou -23,5%.



Importações

Em fevereiro, o Rio Grande do Sul importou US$ 991,5 milhões em mercadorias, expansão de US$ 122,9 milhões (14,2%) frente ao mesmo período de 2024. Veículos automotores, com US$ 223,8 milhões, mais US$ 129,3 milhões, um aumento de 136,8%, foi o segmento a mais se destacar na comparação com o mesmo mês de 2024.