Governo do RS lança programa de renegociação de dívidas de ICMS e espera arrecadar R$ 1 bilhão em 2025

O governo do Rio Grande do Sul publicou, nesta terça-feira (18), um decreto com a nova edição do Refaz Reconstrução, programa de regularização de débitos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que não era utilizado desde 2019. Todos os devedores inscritos administrativa ou judicialmente até 31 de dezembro de 2024 poderão aderir ao programa a partir desta quarta-feira (19) até 30 de abril.

Os descontos sobre juros e multas variam de 95% a 10%, dependendo da situação do contribuinte e da modalidade escolhida. A expectativa do governo é arrecadar até R$ 1 bilhão em 2025.



“Queremos oportunizar às empresas a regularização do ICMS. Todas as eventuais inadimplências desde a pandemia e a calamidade poderão ser sanadas”, afirmou a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana.



