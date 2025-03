Quase metade das demissões do RS em janeiro foram a pedido do trabalhador

Os dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostraram que 46,3% dos desligamentos ocorridos no Rio Grande do Sul foram a pedido do trabalhador. O resultado do primeiro mês do ano contrasta com o acumulado do ano anterior, que foi de 40,9% em pedidos de demissão, representando um aumento de 5,4% no primeiro mês do ano.



O segundo motivo mais comum observado nos desligamentos no estado foi a demissão sem justa causa, com 36,2%. Os dados foram fornecidos pelo Caged e compilados pela Fundação do Trabalho e Ação Social (Fgtas), através da Seção de Informação e Pesquisa.



Segundo a Fgtas, esses dados parciais do ano mostram que o mercado está aquecido e que o trabalhador está com maior poder de barganha. “Como existem mais admissões em relação às demissões, o trabalhador acaba optando por vagas que oferecem uma melhor remuneração ou melhores condições de trabalho. O desemprego estar em baixa também acaba gerando uma maior demanda por mão de obra”, afirma o economista e assessor da Fgtas, Christian Kuhn.

“Eu me senti muito bem depois que pedi demissão. No início foi um misto, porque, ao mesmo tempo que dá uma sensação de estar deixando uma carreira para trás, vem um alívio, porque eu também tinha a noção que ia parar de ser explorada”, afirma uma estudante de Relações Públicas, que preferiu não se identificar, e que faz parte do grupo de trabalhadores gaúchos que deixaram os empregos por vontade própria em janeiro.

Ela optou pelo desligamento da empresa calçadista onde trabalhava por três motivos: ter mais tempo para se dedicar à faculdade, o salário baixo, junto à falta de benefícios, e a cultura organizacional da empresa, que, segundo a universitária, “era muito fabril” e sem perspectiva de instaurar modelo híbrido de trabalho.

A psicóloga e pesquisadora do tema na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Ufcspa), Caroline Tomazi, diz que essas são causas comuns para pedidos de demissão vindo dos empregados. “Vivemos um contexto econômico de bastante pressão financeira. As pessoas estão acumulando jornadas. Hoje tem a pessoa em trabalho formal, que faz um frila para complementar renda, por exemplo. Isso gera uma sobrecarga grande de horas de trabalho”, afirma ela.



Segundo Kuhn, da Fgtas, a entidade não tem um dado preciso sobre as causas da insatisfação do trabalhador com a atividade laboral. Mas ele não descarta que isso colabore com os resultados de janeiro, principalmente diante da oferta de mais vagas e a possibilidade de optar pela melhor opção.