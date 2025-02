RS registra 26,7 mil postos de trabalho em janeiro, 2° maior saldo do País

O Rio Grande do Sul registrou saldo positivo de 26,7 mil postos de trabalho em janeiro de 2025. O resultado é o 2° maior saldo do País no período, ficando atrás apenas do estado de São Paulo, que apresentou 36.125. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (26), e compilados pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS).

A marca foi alcançada com 157 mil admissões e 130 mil desligamentos. Segundo o órgão estadual, representa aumento de 30,4% em comparação a janeiro de 2024.

O maior saldo vem do setor econômico, em que agropecuária e indústria apresentaram abertura de 14,9 mil e 9,1 mil postos de trabalho, respectivamente. O diretor-presidente da FGTAS, José Scorsatto, explica que o cenário é muito positivo, seguindo a tendência do fechamento do ano.

"No ano passado, com base no Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), é sinalizado que o estado do RS teve um dos melhores anos na empregabilidade, e a menor taxa de desemprego nos últimos 12 anos", pontua. No Caged, só é contabilizado empregos celetistas, assinados em carteira. Mesmo assim, já havia uma projeção de que seria um cenário também positivo. "Pela primeira vez, passamos de 6 milhões de gaúchos e gaúchas no mercado formal e informal", complementa.

A principal força motriz, na avaliação do diretor-presidente, foi a agropecuária, "muito voltada, acredito, em grande parte à colheita da maçã". A cidade com maior saldo, Vacaria, de pouco mais de 64 mil habitantes, abriu 7,2 mil postos para trabalhar em atividades ligadas à cultura da fruta. Por ser também temporário, demissões podem acontecer ao término do período. Segundo Scorsatto, isso será seguido por realocação dos profissionais para outro mercado de trabalho, dentro ou não da formalidade. "Haverá uma baixa lá por abril, mas cresce o comércio, construção civil, e indústria", em função da realocação dessa população.

Também tiveram desempenho positivo no período o setor de serviços, com incremento de 3.726 postos de trabalho e a construção, com saldo positivo de 1.206.

Por outro lado, explica, é dentro da normalidade do período a retração que ocorreu no comércio, um saldo negativo de 2.243 postos de trabalho, em função de contratações temporárias das festas de fim de ano. "E no mês de fevereiro também deve acontecer isso, uma retração na questão do comércio, que começa a avançar novamente no mês de março". O litoral também foi um foco de atenção. Apesar de estar com muita força, também deve diminuir em fevereiro e março.

Brasil abriu 137,3 mil postos de trabalho em janeiro, resultante de 2,271 milhões de admissões e 2,134 milhões de desligamentos. O saldo de janeiro deste ano é menor do que o do mesmo mês de 2024, quando houve abertura de 173,2 mil vagas, segundo dados com os ajustes. Os dados foram liderados pela indústria, com 70,4 mil postos, seguido por serviços, com 45,2 mil, construção, com 38,4 mil e na contrapartida do RS, a agropecuária por último com 35,8 mil. O cenário é similar no caso do comércio, negativo em 52,4 mil vagas.

Confira, abaixo, os municípios que apresentaram os maiores saldos em janeiro de 2025 no RS:

Vacaria (7.248 postos de trabalho)

Porto Alegre (2.629)

Bento Goncalves (1.535)

Caxias do Sul (1.461)

Flores da Cunha (1.420)

Santa Cruz do Sul (1.391)

Bom Jesus (1.240)

Venâncio Aires (959)

Garibaldi (673)

Monte Belo do Sul (427)

Fonte: FGTAS.

Dados anuais

No ano de 2024, segundo os dados do Caged divulgados pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS, o território gaúcho criou 63,5 mil vagas de trabalho com carteira assinada em 2024. O crescimento é de 36,45% em relação a 2023, resultado de 1,5 milhão de contratações e 1,4 milhão de desligamentos no período de janeiro a dezembro do ultimo ano.

Após a fase atípica que sucedeu as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, o titular da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, por meio de nota, atribuiu o retorno positivo aos programas governamentais, como RS Qualificação e o MEI RS Calamidades.

Quatro grupos de atividades econômicas registraram saldos positivos, sendo os maiores números no setor de serviços, com a geração de 36,8 mil vagas, e do comercio, com 13,4 mil postos. A construção e a indústria ocuparam a 3ª e a 4ª posições no ranking, com 6,9 mil e 6,8 mil empregos, respectivamente. O único grupamento com saldo negativo no ano, na contramão dos resultados mensais, foi a agropecuária, com menos 521 vagas formais.