Começa a montagem de estruturas do South Summit 2025

Começou na segunda-feira (17) a montagem das estruturas que vão abrigar o South Summit Brazil (SSB), que ocorre no Cais Mauá, em Porto Alegre, de 9 a 11 de abril. O evento será realizado em uma área útil de 38 mil metros quadrados em quatro armazéns, e a expectativa é que o público seja superior a 24 mil pessoas.

Neste ano,. O espaço do RS Innovation Stage, casa do governo do Estado no evento, passará de 194 m² para 263 m², com o total de assentos subindo de 80 para 125., além de intérprete de Libras durante as palestras. Pela primeira vez, o conteúdo será transmitido ao vivo pelo YouTube.“Pensamos uma série de melhorias para o RS Innovation Stage, que estará mais adaptado para atender ao público. Além de uma infraestrutura adequada, teremos uma programação de qualidade voltada para os temas da inovação e tecnologia em conexão com áreas diversas”, explica a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp.Além do RS Innovation Stage, o governo do Estado também estará presente em outros palcos e no marketplace – espaço que está sendo montado para receber expositores. No local, serão apresentados produtos e serviços, com foco no networking. É uma área onde importantes conexões acontecem, podendo gerar novos negócios para o Rio Grande do Sul.Em função da enchente que atingiu Porto Alegre em maio do ano passado, oscom a segurança e infraestrutura necessárias. A cheia do Guaíba deixou estragos no piso, que foi refeito em algumas partes, assim como no sistema de esgoto e no guarda-corpo, que foi reinstalado. Além disso, realizou-se uma grande limpeza, e algumas portas deslocadas pela força da água foram recolocadas.