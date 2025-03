South Summit anuncia as 50 finalistas da Startup Competition 2025

O South Summit Brasil, um dos maiores eventos do ecossistema de inovação e negócios na América Latina, anuncia nesta quinta-feira, (13), as 50 startups finalistas da Startup Competition 2025. A competição, que atrai empreendedores do mundo todo, recebeu 2.129 inscrições de 79 países. Após a conclusão da avaliação do comitê de seleção, composto por jurados especialistas, foram selecionadas 23 startups brasileiras e 27 do exterior, de 11 países que concorrem em cinco categorias: Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global. As vencedoras serão anunciadas durante o evento, que acontece de 9 a 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre.



"Todos os anos, a Startup Competition do South Summit Brasil se consolida como uma vitrine global para startups que estão transformando mercados. Em 2025, mais uma vez reunimos empreendedores de diferentes partes do mundo, conectando inovação, investidores e grandes empresas em um só lugar", afirma Wagner Lopes, Country Manager do South Summit Brasil.



A edição deste ano contou com 1.056 startups inscritas do Brasil, 262 da América Latina e 212 de outros países. O estado brasileiro com mais inscrições foi o Rio Grande do Sul (361), seguido por São Paulo (272), Santa Catarina (92), Paraná (61) e Rio de Janeiro (56). Entre as startups internacionais, há finalistas de 11 países: Argentina (3), Chile (6), Alemanha (1), México (4), Polônia (1), Portugal (1), Espanha (2), Uruguai (2), Estados Unidos (5), Indonésia (1) e Singapura (1). No total, a América Latina liderou as inscrições internacionais, com 1.318 startups, seguida pela Europa (68), Ásia (53), América do Norte (45) e África (45). Todas elas estão divididas nos grupos temáticos Enterprise, Digital e Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech.



A partir de agora, as 50 finalistas da Startup Competition terão a oportunidade de apresentar seus projetos presencialmente e poderão acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões 1:1 com investidores e corporações em busca de inovação. Além da participação no South Summit Brasil e da ampla visibilidade na mídia, elas receberão mentorias e orientação para aprimorar seu pitch.



Confira abaixo a lista completa das startups finalistas:

Enterprise



Inceptia AI (Argentina)

Wise CX (Argentina)

CONECTAR MIX (Brasil)

Offer Technologies Ltda (Brasil)

Grana.ai (Brasil)

Loomi (Brasil)

Xira (México)

Zerotrusted.ai (EUA)

Talent Hero Ventures (Singapura)

echo3D (EUA)

Digital & Tech Solutions



Codifica (Brasil)

Sellentt (Brasil)

Jusfy Serviços de Internet LTDA (Brasil)

Alloy (Brasil)

Creditu (Chile)

Wareclouds (Chile)

Boxie by ClassInTheBox (Espanha)

DIDIT (Espanha)

Tecspal (Uruguai)

Revie (México)

Health



OVYVA (Brasil)

DIO Inteligência Odontológica (Brasil)

Fibbo (Brasil)

LookInside (Brasil)

Telavita (Brasil)

PEGASI (Chile)

MIRA vision (Alemanha)

Thermy (México)

Walletmed (Polônia)

Nanogrow Biotech (Uruguai)

Industry 5.0



Noleak Defence (Brasil)

Stepps Tecnologia LTDA (Brasil)

ALTAVE (Brasil)

Mogai Tecnologia de Informação (Brasil)

Embeddo (Brasil)

MA.IA Solutions (Brasil)

Molde.me (Brasil)

TERRAMARES (Brasil)

Enline (Portugal)

GPR (EUA)

Sustainability & Climate Tech



TideSat Global (Brasil)

BioUs (Brasil)

umgrauemeio (Brasil)

Pewman Innovation (Chile)

Atacama Biomaterials (Chile)

Ainwater (Chile)

Microendo (México)

BIOEUTECTICS (EUA)

PT. Ravelware Technology Indonesia (Indonésia)

Sede Matriz (Argentina)

Confira a lista das vencedoras das edições anteriores da Startup Competition:



South Summit Brazil 2024

CROMAI - Winner Global

B4Waste - Mais Sustentável

Ostera - Mais Escalável

IBBX Wireless Energy - Mais Disruptiva

PhageLab - Melhor Equipe

South Summit Brazil 2023



Airway Shield - Winner Global

Incentiv - Mais Sustentável

Alana AI - Mais Escalável

Bankuish - Mais Disruptiva

Trashin - Melhor Equipe

South Summit Brazil 2022



Yours Bank - Winner Global

SoluBio - Mais Sustentável

Genial.ly - Mais Escalável

Pix Force - Mais Disruptiva

Aprix - Melhor Equipe

Ingressos seguem à venda para a edição 2025



Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento, nas seguintes categorias: Attendee (R$990), Business (R$3.899) e Executive (R$5.499), no terceiro lote. Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos.

