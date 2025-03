Décima edição da Mesa do Pacto Alegre acontece no dia 27 de março

Das 8h30min às 11h, no dia 27 de março, na sede da Unisinos em Porto Alegre, acontecerá a 10ª edição da Mesa do Pacto Alegre. No encontro serão apresentadas as realizações da iniciativa, que está completando seis anos, e tem como missão tracionar projetos que ajudem a tornar a cidade um polo de inovação, tecnologia e empreendedorismo. As informações são da assessoria de imprensa.

“Nessa 10ª reunião da Mesa, faremos um balanço de todo esse movimento que começou em 2019 e trataremos dos desafios para o futuro do Pacto e de Porto Alegre”, revela o coordenador da iniciativa, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho. Ele explica que é a Mesa que define os desafios a serem prioritariamente abordados, a partir de quatro eixos - social, econômico, urbano e governança.



Na condução do encontro também estará Jorge Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs e do Tecnopuc. O pesquisador é referência nacional na área de inovação tecnológica e representa a Pucrs na Aliança para a Inovação, liderando as reuniões da Mesa junto com o coordenador do Pacto.



Audy antecipa que um dos pontos a ser abordado será o processo de institucionalização do movimento. “Estamos iniciando uma segunda fase, onde a marca principal será a institucionalização do Pacto com a criação de uma organização social, formalizando essa experiência de seis anos envolvendo a cidadania da nossa cidade e todos os atores da quádrupla hélice - universidades, sociedade civil, poder público e iniciativa privada”, destaca.



