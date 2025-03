Gleisi diz que governo Lula apresenta na semana que vem projeto de isenção do IR

A ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria das Relações Institucionais) afirmou nesta quinta-feira (13) que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentará na próxima semana o projeto de ampliação da faixa de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

A petista se reuniu com o ministro Fernando Haddad (Fazenda) para, segundo ela, acertar a estratégia para a tramitação das pautas prioritárias da agenda econômica no Congresso Nacional. "Semana que vem nós vamos apresentar o projeto da isenção do Imposto de Renda até R$ 5.000", disse. "Estamos acertando a agenda com o presidente Lula para fazer esse envio. Terminar os ajustes que têm de ser feitos, a Fazenda está terminando (de fazer a redação) e vamos marcar. Mas queremos enviar o mais rápido possível", acrescentou.

Esse foi o primeiro encontro oficial de Gleisi com Haddad desde que ela assumiu o novo posto na segunda-feira (10). Na cerimônia no Palácio do Planalto, a petista buscou fazer um discurso de conciliação e fez acenos ao chefe da equipe econômica, de quem já divergiu publicamente. De acordo com Gleisi, outras pautas também são importantes para a área econômica, como a questão da limitação dos supersalários e da aposentadoria de militares. "Estamos acertando essas pautas prioritárias para a gente acompanhar de forma especial e com conversação muito de perto com os líderes e presidentes das Casas", afirmou.

Em seu discurso de posse, Gleisi disse que atuará "respeitando os espaços e competências de cada um" e também mencionou como prioridade a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês -proposta anunciada por Haddad no fim do ano passado. "Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda", disse.

A nova ministra, responsável agora pela articulação política do governo Lula, já travou embates com partidos da base aliada, bem como com o próprio ministro da Fazenda. Em 2023, sob a presidência de Gleisi, o PT aprovou documentos críticos à política econômica encabeçada por Haddad, classificada até de "austericídio".

Questionada sobre medidas para reforçar o arcabouço fiscal, Gleisi afirmou que essa pauta não está no Congresso e que medidas "importantes" de ajuste fiscal foram aprovadas no fim do ano passado.

"Entregamos um resultado fiscal relevante esse ano, em 2023 tínhamos um déficit de quase R$ 200 bilhões, o déficit desse ano em torno de R$ 30 bilhões. É um ajuste relevante e várias outras medidas, inclusive pelo lado da receita, têm dado o equilíbrio."

Entre as mudanças pedidas pelo governo no Ploa (projeto da Lei Orçamentaria Anual) para 2025, está a redução de R$ 7,6 bilhões do programa Bolsa Família. Segundo a ministra, foi feito um "ajuste", não um "corte". "Não mexe em nada com os beneficiários, foi um ajuste que tivemos de fazer para ter espaço fiscal para alguns outros programas, aí vai recuperando ao longo do ano", disse.