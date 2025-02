Durigan: debate de isenção do IR para salários de até R$ 5 mil não ocorrerá de forma afoita

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira (17), que o debate de isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil - que deve beneficiar mais de 10 milhões de pessoas - "tem de ser feito com cuidado, é um debate para o ano" e que não deve ser feito de maneira afoita. "É um debate que merece cuidado", disse Durigan, frisando que a proposta é "uma matéria de justiça, mais do que um elemento de discussão fiscal".