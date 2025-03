Leonardo Fração receberá Prêmio Libertas no Fórum da Liberdade

O Prêmio Libertas, oferecido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e que será entregue durante o Fórum da Liberdade 2025, será concedido ao empresário Leonardo Fração, um dos criadores do Instituto Cultural Floresta (ICF). O Fórum da Liberdade é organizado pelo IEE e será realizado nos dias 3 e 4 de abril, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Sympla.



Conferido a indivíduos que se destacam no trabalho pela valorização dos princípios da economia de mercado e pelo respeito ao Estado Democrático de Direito, o Prêmio Libertas deste ano segue a linha do tema do Fórum da Liberdade 2025, "Coragem para Escolher", segundo a presidente do IEE, Paola Coser Magnani.



"Leonardo Fração é um líder que inspira. Ele é uma pessoa corajosa por ter apostado na fundação do Instituto Cultural Floresta. Liderou uma campanha pelo incremento da segurança no Rio Grande do Sul, mobilizou a sociedade nas enchentes de 2024 e agora o Instituto vai começar a investir em educação. Por tudo isso, por motivar quem está ao redor dele a fazer o seu melhor, a contribuir, a instigar a sociedade, pelos negócios em que ele já atua e as entregas que faz em paralelo, a gente chegou no nome dele para o Prêmio Libertas", explica a presidente.

Fração criou o ICF em 2017, ao lado do empresário Claudio Goldsztein. Hoje, o Instituto é uma das maiores entidades sociais do Brasil, já tendo movimentado e intermediado mais de R$ 100 milhões em doações. Entre as doações mais emblemáticas estão as primeiras viaturas blindadas da história do Rio Grande do Sul.



A atuação do ICF também foi fundamental durante a pandemia, quando viabilizou a operação de mais de cem leitos de internação para pacientes de covid-19. Nas enchentes de 2024, o Instituto repetiu sua colaboração com a sociedade ao ter sido peça fundamental na comunicação e no aparelhamento das forças de segurança e civis gaúchas.



Luiz Leonardo Fração tem 42 anos e é formado em Engenharia Civil na UFRGS. Em 2003, ingressou no IEE, sendo eleito presidente para a gestão 2009-2010 – foi o segundo mais jovem no cargo na história da entidade. No IEE, ele conheceu os sócios com quem iria fundar, em 2009, a Nebraska Capital, que hoje gere mais de R$ 5 bilhões em ativos, o que a consolida como um dos maiores multi-family offices da região sul do Brasil.

Em 2018, um ano depois de fundar o ICF, recebeu o prêmio Líder Empresarial do RS pela Federasul. Em 2022, foi intitulado cidadão honorário de Porto Alegre e, no mesmo ano, passou por um momento dramático da vida. Diagnosticado com leucemia, passou por 30 transfusões de sangue, que somaram cerca de cinco litros – volume equivalente ao total de sangue no corpo de um adulto –, a maior parte doada por policiais. No ano passado, recebeu a medalha Mérito Farroupilha do governo do estado.



O IEE criou o Prêmio Libertas em 1997, em comemoração aos primeiros 10 anos do Fórum da Liberdade, a premiação é conferida a indivíduos que se destacam no trabalho pela valorização dos princípios da economia de mercado e pelo respeito ao Estado Democrático de de Direito.



Em 2024, o prêmio foi concedido ao economista argentino Alberto Benegas Lynch. Mentor do presidente da Argentina, Javier Milei, Benegas é um dos precursores e disseminadores dos ideais de liberdade e do liberalismo na América Latina e, principalmente, em seu país.