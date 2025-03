Saint Patrick’s Day deve levar mais de 30 mil pessoas ao Quarto Distrito

O Quarto Distrito de Porto Alegre, uma das áreas mais afetadas pela enchente de maio de 2024, se prepara para um Saint Patrick’s Day de superação para os bares da região no próximo sábado (15) e domingo (16). O evento é inspirado nas festividades irlandesas e terá, além de muita cerveja e chopp artesanal, opções de gastronomia, performances interativas e atrações musicais. A expectativa é que mais de 30 mil pessoas participem da celebração, impulsionando novamente a economia local.

“Muitos bares fecharam depois da enchente. Dos que não fecharam, alguns conseguiram reformar, mas o público ainda está muito abaixo do que a gente estava acostumado. Nossa expectativa para o Saint Patrick’s Day neste ano é superar os números anteriores. Em 2022, a gente levou pela primeira vez mais de 12 mil pessoas para o Quarto Distrito. Em 2023, esse número cresceu e passou de 20 mil. No ano passado, em dois dias de festa, foram mais de 30 mil”, conta Johnny Rickes, um dos sócios do Quarto POA, hub criativo que atua junto aos empreendedores da região.

O “esquenta” da comemoração começa às 11h de sábado, com um roteiro inédito pela rua Almirante Tamandaré nº 100, em frente ao 4D Complex House. O local será um ponto para repouso e de encontro para quem circula pelos bares, em uma iniciativa do Quarto POA. “Vamos ter esse ponto gastronômico para quem quiser se alimentar. É uma festa que o pessoal bebe bastante, então é importante que a galera saiba que tem um espaço para descanso e para alimentação”, pontua Rickes.

O hub preparou um guia, disponível gratuitamente pelo Instagram (@quartopoa), com a programação de cada estabelecimento. O material traz informações sobre as ruas que ficarão fechadas - como a Conselheiro Camargo, a Álvaro Chaves e a Ernesto Fontoura -, os horários das festas e os eventos programados por cada um dos bares.

A comemoração nas vias é gratuita, mas alguns estabelecimentos cobram ingresso para entrada nos locais. Participam do Saint Patrick’s Day com o apoio do hub o Jardim São Geraldo, Patrimônio, Cortex, Fuga, FDS, Nosso Tap Room, Alcabar, Largo do Chosen, Gravador Pub e Delta. As cervejarias vão comercializar combos de cerveja ou chopp, com valores a partir de R$ 25,00, e para acompanhar a bebida haverá venda de hambúrguer verde e outros lanches especiais.

A programação cultural terá shows de Fabrício Beck (vocalista da banda Vera Loca, & Bando Alabama), Comunidade Ninjitsu, Tributo a Charlie Brown Jr., Nacional Kid e outras atrações que estarão espalhadas pelos bares.

A orientação para quem quer curtir o Saint Patrick’s Day no Quarto Distrito é não ir de carro próprio. Um ponto de desembarque de veículos de aplicativo estará disponível na avenida Voluntários da Pátria com a Almirante Tamandaré. “Venham de verde, deixem o carro em casa, bebam com moderação e aproveitem a festa e as atrações”, convida Rickes.

Confira a programação do Saint Patrick’s Day no Quarto Distrito

Sábado (15/03)

• Jardim São Geraldo, na R. Moura Azevedo, 182.

• Patrimônio, na R. Conselheiro Camargo, 212.

• Cortex, na R. Álvaro Chaves, 12.

• Fuga, na R. Álvaro Chaves, 91.

• FDS, na Av. Cairú, 376.

• Nosso Tap Room, na R. Conselheiro Travassos, 203.

• Alcabar, na Tv. São José, 515.

• Largo do Chosen, na Av. São Paulo, 901.



Domingo (16/03)

• Gravador Pub, na R. Ernesto da Fontoura, 962.



Segunda-feira (17/03)

• Delta, na Rua 18 de novembro, 124.

Fonte: Quarto POA