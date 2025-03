Inclusão no atendimento é tema de capacitação na CDL Porto Alegre

Com a capacitação “Seu atendimento está realmente preparado para todos os clientes?", a CDL Porto Alegre busca fortalecer a inclusão e acolhimento de clientes com autismo no varejo gaúcho. A palestra aberta ao público e gratuita para associadas da CDL POA e alunos da Faculdade do Comércio, ocorre nesta quarta-feira (12), das 18h30min às 20h, na sede da CDL Porto Alegre (Praça Oswaldo Cruz, 10 - Centro Histórico - Porto Alegre).

O objetivo é oferecer uma nova visão aos comerciantes para entender o autismo. A gestora de Recursos Humanos e Capacitação para o Varejo, Elisa Pesa, destaca que "pessoas autistas e suas famílias ainda enfrentam desafios no atendimento no varejo. No entanto, pequenas adaptações podem transformar significativamente a experiência de compra e fortalecer a fidelização do cliente. Por isso, é essencial que o varejo compreenda essas necessidades e se prepare para oferecer um atendimento mais inclusivo e acolhedor".

Os facilitadores são Igor Bueno e Ana Carolina Rodrigues, criadores da "Causa Nobre", empreendimento especializado em desenvolvimento de projetos sociais, e produtores do livro 'Diário Azul - Uma Jornada Através do Autismo'.



A capacitação abordará seis tópicos:



1. Conceitos



2. Características - O que é o autismo (transtorno do espectro autista)?



3. Como identificar?



4. Como atender de uma forma mais inclusiva?



5. Legislação e boas práticas de atendimento



6. Cases positivos e negativos