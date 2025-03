Cooperativa Tritícola Sepeense terá acesso a R$ 20 milhões em crédito emergencial do BRDE

A partir de uma carta fiança aprovada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) terá acesso a uma linha de R$ 20 milhões em crédito emergencial. O recurso irá auxiliar a cooperativa, com sede no município de São Sepé, a enfrentar os impactos dos eventos meteorológicos extremos na produção de grãos na região central do Estado. O termo da fiança bancária foi celebrado nesta terça-feira (11/3), na Casa do BRDE na Expodireto 2025.



O vice-governador Gabriel Souza ressaltou a importância do apoio aos produtores rurais do Estado, que enfrentam desafios cada vez maiores devido à recorrência de eventos meteorológicos extremos. “Estamos na quarta estiagem consecutiva. A queda de 17,4% na produção de soja mostra o impacto severo dessas adversidades na nossa economia. Por isso, é fundamental garantir crédito emergencial e, principalmente, avançar na renegociação das dívidas dos produtores para que a próxima safra seja viável e possamos evitar a redução da área plantada. O repasse de R$ 20 milhões pelo BRDE à Cotrisel é um passo importante nesse sentido, reafirmando o compromisso do governo do Estado em apoiar quem produz e sustenta a nossa economia”, frisou.

Com 64 anos de atividade, a Cotrisel está entre as maiores cooperativas agrícolas do Estado, reunindo mais de 7,4 mil associados. Atuando em especial no beneficiamento e na comercialização de arroz, a cooperativa tem uma capacidade instalada de armazenar mais de 5 milhões de sacas de grãos (275 mil toneladas).



Para o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, a concessão de fiança para a Cotrisel reafirma a missão do banco em apoiar todos os segmentos do agronegócio gaúcho. “As cooperativas estão na base do desenvolvimento econômico e social das diferentes regiões. Por isso, a parceria com o setor é estratégica, ainda mais em momentos tão desafiadores provocados pelas questões climáticas. Temos inteira confiança na capacidade da Cotrisel em proteger os interesses dos seus associados”, destacou.

A cooperativa também atua na comercialização de soja, trigo, milho e sorgo, bem como na fabricação de rações e na assistência técnica aos produtores rurais. Além de São Sepé, a Cotrisel tem unidades em Formigueiro, Restinga Sêca, São Gabriel, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul e Vila Nova do Sul. “Esse aporte de recursos em favor dos nossos produtores é muito importante para a retomada. Mesmo com as perdas recentes na produção, acreditamos que estamos perto de uma normalização no nosso setor”, disse o presidente da cooperativa, José Paulo Salermo.