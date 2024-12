Cooperativas da Capital afetadas pelas enchentes recebem apoio da Braskem

Cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Porto Alegre atingidas direta ou indiretamente pela enchente de maio deste ano receberão recurso da Braskem para a compra de equipamentos e a reestruturação dos galpões onde é feita a triagem. As informações foram repassadas à Coluna pela empresa.

Por meio do programa Ser, serão atendidas a Cooperativa de Trabalho dos Recicladores Ambiental Comunitário (Cooadesc), no bairro Farrapos, e a Cooperativa de Trabalho Socioambiental Mãos Unidas (UT Aterro Norte), do bairro Sarandi - ambas ficaram totalmente submersas devido à enchente. No bairro Lomba do Pinheiro, a Associação de Triagem de Resíduos Sólidos Domiciliares também será contemplada.

A empresa destinará a estes grupos maquinários, como elevador de carga, balança, paleteiras e esteiras de triagem, e itens como equipamentos de proteção individual (EPI), em valor equivalente a um aporte de R 140 mil. Além disso, a Cooadesc receberá um aporte financeiro à parte de R$ 20 mil, fruto de uma mobilização do Programa de Voluntariado da Braskem.

Atualmente, a empresa desenvolve trabalho junto a oito cooperativas gaúchas que contemplam pelo menos 250 trabalhadores. As ações incluem aportes financeiros, doação de equipamentos, treinamentos e acompanhamento da execução de obras de melhoria na infraestrutura dos espaços atendidos.