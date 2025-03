Guias de IPTU para quem perdeu o prazo de pagamento serão disponibilizadas no final da semana

Os contribuintes que perderam o prazo de pagamento da primeira parcela do IPTU 2025, que venceu nesta segunda-feira (10), devem aguardar o processamento dos dados para emitir a nova guia. A expectativa é que os documentos com valor corrigido estejam disponíveis no final desta semana, entre sexta-feira, (14), e sábado, (15).

“Isto é necessário, pois após o vencimento, é preciso esperar o período de compensação dos bancos e a troca de informações entre as instituições. Só depois deste prazo que podemos emitir os novos documentos com valor atualizado”, explica a secretária da Fazenda de Porto Alegre Ana Pellini.



Após esta data, um novo parcelamento ficará disponível no site ou pelo WhatsApp no número 51-3433-0156 para pagamento até o dia 31 de março, com multa de 2% e juros de 1% sobre o valor da parcela a partir de abril. Após essa data, a multa sobe para 10%. A inadimplência acarreta ainda outras consequências, como inclusão do nome nas agências de restrição de crédito, protesto da dívida ou cobrança judicial.