Volume de impostos sobre produtos cresce 5,5% em 2024, revela IBGE na divulgação do PIB

O volume de impostos sobre produtos arrecadados no País, líquido de subsídios, cresceu 5,5% em 2024 ante 2023. Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) foram divulgados nesta sexta-feira (07), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Até ajudou neste ano no crescimento da economia", resumiu Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais no IBGE.

A pesquisadora explica que a alta no volume de impostos depende do tipo de atividade que cresce mais no ano. Se a expansão ocorrer numa atividade que arrecada mais, o volume tende a ser maior.

Em 2024, o volume de imposto de importação aumentou 20,5% em relação a 2023, enquanto o de IPI cresceu 8,0%. Já o volume de ICMS subiu 4,7%, e o de outros impostos sobre produtos também avançou 4,7%.

"O IPI cresceu muito em função da indústria de transformação", apontou Palis.

Quanto à representatividade de cada modalidade, o ICMS foi responsável por 50,3% de todo o volume de impostos, seguido por outros impostos sobre produtos (com uma fatia de 41,6%), IPI (participação de 4,2%) e imposto de importação (3,9%).