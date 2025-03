Fgtas e Sine promovem feira de emprego ao público feminino

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Fgtas) em parceria com o Sistema Nacional de Empregos (Sine) promoveu, nesta sexta-feira (7), o Ação Mulher, uma feira de empregos destinada ao público feminino do Rio Grande do Sul. O evento aconteceu nas agências da Fgtas e Sine de todo o Rio Grande do Sul em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Ao todo, foram disponibilizadas mais de 9,4 mil vagas de trabalho fixo em todo o Estado.

Em Porto Alegre, a feira contou com atendimentos no Shopping Total, zona norte da Capital. Durante a manhã, 200 pessoas foram buscar orientação no local. Entre elas, a aposentada Vera Regina Loureiro, que procura um emprego para complementar a renda. “Só a aposentadoria não dá. Eu sou sozinha, pago aluguel e preciso voltar ao mercado de trabalho para conseguir pagar as contas”, desabafa.



Vera tem 65 anos e trabalhava numa operadora de planos de saúde quando foi demitida, durante a pandemia de Covid-19, por estar no grupo de risco. Atualmente, a aposentada faz marmitas para vender e auxiliar no pagamento das despesas. Segundo ela, a feira é uma chance de retomar sua vida profissional e ter mais conforto financeiro. “Para mim é ótimo, a idade não diz nada, porque eu tenho vontade de trabalhar. Às vezes só falta oportunidade”, finaliza.



Além da oferta de emprego, a feira contou com atividades de orientação profissional e as entrevistas com as empresas participantes aconteceram no local. A feira contou com a participação de 10 empresas de diversos setores, como o administrativo, hospitalar, industrial e da construção civil.



“A Fgtas sempre prepara ações específicas para o Dia Internacional da Mulher, esse ano resolvemos partir para a empregabilidade e de fato e convidar as empresas que têm mais afinidade de contratação de mão de obra feminina para participar no evento”, afirma José Scorsatto, diretor-presidente da Fgtas.



O guichê de atendimento preferencial para mulheres também ofereceu encaminhamento de seguro-desemprego e de orientação da Carteira de Trabalho Digital, além de palestras, rodas de conversa, orientações sobre saúde da mulher e mercado de trabalho.



Em Porto Alegre e região metropolitana, foram disponibilizadas 2.827 vagas formais, só no Shopping Total foram 583 postos. A Construtora Tenda e as lojas Belshop Perfumaria e Cosméticos eram algumas das instituições que estavam com seus setores de Recursos Humanos dispostos na feira, fazendo plantão de entrevistas para contratação.



Desempregada e com dois filhos adolescentes, Tatiele Rodrigues da Silva procura um emprego para auxiliar nas despesas da casa, principalmente o aluguel. “O significado de conseguir um emprego nesse momento é dar base e estabilidade para a minha família”, afirma.



“É muito importante existirem iniciativas como essa. Não só para mim, mas para todas as mulheres, na véspera do dia da mulher, ter essa oportunidade. Para mim, caiu do céu”, destaca Tatiele.