Centro Histórico de Porto Alegre terá agência FGTAS/Sine para entrevistas de emprego

Com a previsão de atendimento de 150 a 200 pessoas por dia, a agência da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS)/Sine Centro Histórico será reaberta nesta quarta-feira (26) para atendimento ao público. O espaço vai funcionar na rua Capitão Montanha esquina com a avenida Mauá, ao lado de onde ficava o Sine Municipal, fechado desde a enchente de maio de 2024. O atendimento na agência será das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, sem fechar ao meio-dia.

Nesta-terça-feira (25), os funcionários da FGTAS realizavam os últimos ajustes no local para receber o público a partir das 8h desta quarta. Foram colocados quatro guichês na agência FGTAS/Sine Centro Histórico para a realização de entrevistas de emprego, intermediação de mão de obra e de encaminhamento do benefício do seguro-desemprego, além de orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital.

O diretor-presidente da FGTAS, José Scorsatto, disse que o projeto com o Ministério do Trabalho e Emprego chamado de a Casa do Trabalhador será inaugurada em setembro no Centro Histórico. A estrutura vai funcionar na rua Marechal Floriano Peixoto - um prédio de quatro andares e 800 metros quadrados com todos os serviços oferecidos pela FGTAS. "Vamos ampliar para atenção na área psicológica, direito trabalhista, sala de recreação enquanto as mães realizam entrevistas de emprego e computadores para impressão de currículo", destaca.

Sobre o atendimento na agência FGTAS/Sine Centro Histórico, Scorsatto conta que hoje existem cerca de 11 mil vagas de trabalho disponíveis. Deste total, 3,2 mil vagas estão na Região Metropolitana de Porto Alegre. "Existe uma demanda de oferta de vagas de emprego junto à FGTAS para os trabalhadores", acrescenta.

Para se candidatar às oportunidades de emprego disponíveis na agência, os trabalhadores deverão apresentar documento de identificação com CPF e fotografia. Já os interessados em requerer o benefício do seguro-desemprego deverão apresentar, além do documento de identificação com foto e do CPF, o número de Identificação Social - NIS ou Programa de Integração Social (PIS). A Agência FGTAS/Sine Centro Histórico funcionou provisoriamente no Tudo Fácil Centro no POP Center, após a sede situada na rua José Montaury ter sido atingida pela enchente de maio de 2024.

Ao todo, a FGTAS, que é vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, dispõe de quatro unidades de atendimento em Porto Alegre: Agências FGTAS/Sine Centro Histórico, Azenha, Zona Norte e Tudo Fácil Zona Sul. Os endereços e horários de funcionamento das unidades estão disponíveis no site: https://www.fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine